NEMA KRIZE ZA PŠENICU: Intervju - Anđelka Kuzmić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

OVE godine rod pšenice biće veći od petogodišnjeg proseka. Imali smo pa skoro idealne klimatske uslove što se tiče ratarske proizvodnje pšenice.

Anđelka Kuzmić foto DGavrić

Prolećna setva je uspešno obavljena. Dakle, već u ovom momentu znamo da će ovo biti uspešnija godina u odnosu na prethodne. Sektor mlekarstva je stabilizovan i imamo spremne dve-tri nove mere ukoliko opet dođe do poremećaja na tržištu i bude viška mleka, kaže u intervjuu za "Novosti" Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Dakle, imaćemo dovoljno pšenice ove godine?

- Očekujemo visoke prinose. Vremenski uslovi su nas takođe poslužili. Izdvojili smo i oko 14 miliona KM ratarima za podsticaje, jer isplaćujemo 500 maraka po hektaru. Moram napomenuti da je prošle godine to bilo 11 miliona KM.

Da li ste zadovoljni dinamikom isplate podsticaja?

- Imali smo dobru dinamiku isplate i moram napomenuti da je to sve bilo isplanirano početkom godine. Našim poljoprivrednicima je najbitnija ta neka pravovremenost i redovnost isplata kako bi oni mogli da planiraju svoju proizvodnju. Ova godina nam je rekordna i što se tiče tih isplata u poljoprivredi od strane Vlade RS.

Prednost domaćoj robi GRAĐANI traže manje uvozne hrane, a više domaće. Kako to popraviti? - Imamo problem oko uvoza robe jer ova država tako funkcioniše. Bilo bi lakše kada bismo mogli da uvodimo privremene mere zabrane ili smanjenja uvoza određenih roba na šest ili devet meseci, po potrebi, ali to ne prolazi na Savetu ministara BiH. Ti dogovori se ne mogu postići u Sarajevu i prave velike probleme svim građanima.

Koje ste mere predvideli za mlekare?

- Jedna od njih je da smo povećali podsticaj za preradu mleka. Ove godine za mlekarstvo je planirano oko 72 miliona KM. Podržavamo mini-mlekare, da ljudi mogu na svojim farmama da to mleko prerade u sireve kako bi mogli da ih prodaju. Ukoliko i dalje bude ogromnih zaliha kod otkupljivača, Vlada će sigurno pomoći da se određeni deo tog mleka osuši i pretvori u mleko u prahu.

Ima li pomaka nabolje u "Šumama RS"?

- Dug je smanjen kao i broj radnika, ali ne mogu reći da smo zadovoljni. Ovo sada što imamo, rezultat je onih mera koje je u prethodnom periodu Vlada RS preduzela - reprogram obaveza, kredit, uvođenje softvera. Međutim, odgovorni će morati odgovarati. Ne smemo dozvoliti da jedno takvo javno preduzeće propada.