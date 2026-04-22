Ima mrtvih: Prevrnuli se kajaci puni ljudi na Tari
AUSTRALIJANKA (65) smrtno je stradala u nesreći koja se u ponedeljak dogodila tokom spusta kajakom na reci Tari kod Foče.
Tragedija na lokalitetu Borovi, desila se nakon prevrtanja više kajaka u kojima su se nalazili turisti, ali su ostali uspeli da isplivaju iz nabujale reke.
Kako je "Avazu" potvrdio načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče Nenad Ikonić, telo turistkinje pronađeno je juče na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.
- Tara je poznata kao prelepa, ali brza i snažna reka, posebno u danima intenzivnijih padavina i povećanog vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez, da u takvim situacijama skrate start i da na vožnju čamcima polaze s lokaliteta Grab - kazao je Ikonić.
(Avaz)
Preporučujemo
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
