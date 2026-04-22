Republika Srpska

Ima mrtvih: Prevrnuli se kajaci puni ljudi na Tari

Ana Đokić

22. 04. 2026. u 17:45

AUSTRALIJANKA (65) smrtno je stradala u nesreći koja se u ponedeljak dogodila tokom spusta kajakom na reci Tari kod Foče.

Има мртвих: Преврнули се кајаци пуни људи на Тари

Foto: Photo by Matthew McBrayer on Unsplash

Tragedija na lokalitetu Borovi, desila se nakon prevrtanja više kajaka u kojima su se nalazili turisti, ali su ostali uspeli da isplivaju iz nabujale reke.

Kako je "Avazu" potvrdio načelnik Spasilačke službe "Wolf" iz Foče Nenad Ikonić, telo turistkinje pronađeno je juče na lokaciji Milutinov kamen, oko dva kilometra nizvodno od Šćepan polja.

- Tara je poznata kao prelepa, ali brza i snažna reka, posebno u danima intenzivnijih padavina i povećanog vodostaja. Zato turiste pozivamo na dodatni oprez, da u takvim situacijama skrate start i da na vožnju čamcima polaze s lokaliteta Grab - kazao je Ikonić.

(Avaz)

Vrhovni sud RS odbio žalbu: Gruzinu potvrđeno 10 godina za krađu dva miliona KM u Banjaluci
DRŽAVLjANIN Gruzije Noa Tvalabeišvili (41), pravosnažno je osuđen je u Vrhovnom sudu RS na 10 godina zatvora za učešće u teškoj krađi dva miliona KM od Banjalučanke Jelke Šajić. Sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović kazala je da je veće odbilo kao neosnovanu žalbu odbrane na presudu, međutim delimično je uvažena žalba punomoćnika oštećene.

