Republika Srpska

"TVOM I NAŠEM RADOVANU JE NAJTEŽE" Potresan govor ćerke Sonje na sahrani LJiljane Karadžić (FOTO)

ĆERKA Radovana Karadžića i Ljiljane Karadžić, Sonja Karadžić održala je potresan govor na sahrani svoje majke.

ТВОМ И НАШЕМ РАДОВАНУ ЈЕ НАЈТЕЖЕ Потресан говор ћерке Соње на сахрани Љиљане Караџић (ФОТО)

Novosti

- Draga majko, sve si nas naučila, samo nisi kako da se nosimo sa ovolikom boli. 

Opet si nas sve okupila, samo sada nas nisi dočekala sa zagrljaju. Tvom i našem Radovanu je najteže, jer nije ovde, već daleko. Zaštiti ga, zagrli ga.  Zbogom miča naša. Nadam se da znaš koliko si voljena. Hvala ti za sve.. - rekla je Sonja. 

Foto: Новости

Podsetimo, Ljiljana Karadžić, supruga prvog predsednika RS Radomira Karadžića preminula je 81. godini.

Sahranjena je na groblju Bare na Palama, a sahrani su prisustvovali zvaničnici i veliki broj građana. 

Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić

