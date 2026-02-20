"TVOM I NAŠEM RADOVANU JE NAJTEŽE" Potresan govor ćerke Sonje na sahrani LJiljane Karadžić (FOTO)

ĆERKA Radovana Karadžića i Ljiljane Karadžić, Sonja Karadžić održala je potresan govor na sahrani svoje majke.

- Draga majko, sve si nas naučila, samo nisi kako da se nosimo sa ovolikom boli.



Podsetimo, Ljiljana Karadžić, supruga prvog predsednika RS Radomira Karadžića preminula je 81. godini.

Sahranjena je na groblju Bare na Palama, a sahrani su prisustvovali zvaničnici i veliki broj građana.

