"OSTAJEMO VERNI DEJTONSKOM SPORAZUMU": Minić prokomentarisao sastav nove vlade Srpske

IZBOR nove vlade deo je političkog procesa koji je zrelo i odgovorno planiran sa nosiocima svih važnih političkih funkcija u Republici Srpskoj, kojom se potvrđuje politička odgovornost i stabilnost, rekao je mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Savo Minić.

Savo Minić foto DGavrić

,,Moja poruka građanima je da nećemo gubiti ni jedan jedini dan, da ništa neće biti dovedeno u pitanje i da nećemo dozvoliti bilo kojem faktoru da utiče na destabilizaciju procesa u Republici Srpskoj'', rekao je Minić predstavljajući na posebnoj sednici Narodne skupštine program rada, prenosi RTRS.

Minić je istakao da je Republika Srpska nebrojeno puta dokazala da je otvoreno i demokratsko društvo i da je isključivo opredeljena za mir, stabilnost i suživot svih građana, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost, političko, ideološko ili bilo koje drugo opredeljenje i da nova vlada Republike Srpske u potpunosti ostaje na tom kursu.

,,Nova Vlada će promovisati i naglašavati, Dejtonskim sporazumom utemeljen stav, da je Republika Srpska strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i potpisnica svih njegovih aneksa, te strana koja je međunarodno priznata tokom usaglašavanja Ženevskih i Njujorških principa koji su prethodili dejtonskim pregovorima. Prema tome, odgovor institucija Srpske i buduće vlade je jasan, mi ostajemo verni slovu Dejtona i odbrani svojih ustavnih pozicija svim demokratskim, pravnim i političkim sredstvima'', istakao je Minić.

Dodao je da je Republika Srpska trajna činjenica i da nije predmet pregovora, kao i da bez nje nema ni stabilnosti, ni budućnosti BiH.

,,Mi smo opredeljeni za povratak na izvorni Dejton i ponovo sa ovog mesta pozivamo još jedanput predstavnike druga dva konstitutivna naroda na dijalog i saradnju, jer su nosioci suvereniteta u BiH konstitutivni narodi i entiteti'', istakao je Minić.

Ukazao je i da dejtonsko ustavno uređenje, sa svim svojim nedostacima, predstavlja jedini mogući ustavnopravni okvir za opstanak i funkcionisanje BiH na ustavom proklamovanim načelima pariteta i konsenzusa.

,,Narodna skupština Republike Srpske je nosilac suverene volje naroda Republike Srpske, ima pravo i obavezu da zaštiti ustavni poredak Republike Srpske i ustavni poredak BiH'', rekao je Minić i dodao da je pred prethodnu vladu Republike Srpske postavio ciljeve koji će biti nastavljeni i kroz nov sastav ministara.

U Skupštini Republike Srpske održava se posebna sednica o izboru nove vlade Republike Srpske, pri čemu poslanici razmatraju i predlog programa kandidata za predsednika vlade i članova vlade. Nakon toga predviđeno je polaganje svečane zakletve predsednika i članova nove vlade. Sednici prisustvuje i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

Narodna skupština Republike Srpske prethodno je, na današnjoj 29. posebnoj sednici, usvojila ostavku Save Minića na funkciju predsednika Vlade Republike Srpske. Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara.