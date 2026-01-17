POZNAT SASTAV NOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Pet novih imena

MANDATAR za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, koja će imati pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada s obzirom na to da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.

Savo Minić foto DGavrić

- Ekspoze sam prilagodio do izbora. Dogovarali smo i započinjali projekte i sve ćemo nastaviti i dodatno razraditi. To ću predstaviti sutra na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske kada ću i predstaviti plan i program rada - rekao je Minić na konferenciji za novinare u sedištu Vlade Republike Srpske.

Minić je istakao da je reč o kontinuitetu Vlade i mandatu koji je ova politička struktura dobila na izborima 2022. godine.

- Imali smo rekonstrukciju Vlade, a predloženo je pet novih imena. Menja se skoro pola Vlade. Svakako bi došli u situaciju da moramo birati novu Vladu. Ovim pokazujemo političku snagu i moć da u kratkom vremenkom periodu rekonstruišemo Vladu. Ne postoji bilo kakav zastoj u radu i obavezama Vlade - poručio je Minić.

Mandatar je istakao da se ne kažnjava niko već da se unosi nova energija i pojačavaju aktivnosti za 2026. godinu.

- Iza nas su godine pune izazova, od napada na institucije Republike Srpske, međunarodnog pritiska i unutrašnjih problema u BiH. Ovo je dobar i na vreme planiran proces - poručio je Minić.

NOVI MINISTRI

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske: Radan Ostojić predsednik BORS-a umesto Danijela Egića.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, umesto Siniše Karana. Karan je inače i kandidat za predsednika Republike na prevremenim izborima.

Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj: Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, umesto Vojina Mitrovića.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske: Ned Puhovac umesto Denisa Šulića.

Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske: Irena Ignjatović, kadar SP, umesto Selme Čabrić.

OSTAJU U VLADI

Ministar finansija Republike Srpske: Zora Vidović.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske: Željko Budimir.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske: Zoran Stevanović.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske: Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske: Alen Šeranić.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske: Zlatan Klokić.

Ministar prosvete i kulture Republike Srpske: Borivoje Golubović.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske: Bojan Vipotnik.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske: Anđelka Kuzmić.

Ministar pravde Republike Srpske: Goran Selak.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske: Senka Jujić.

Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara. U Banjaluci će sutra biti održana posebna sednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsednika Vlade Save Minića. Po okončanju ove posebne sednice zasedaće Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sednice o izboru nove vlade.

(RTRS)