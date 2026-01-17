POZNAT SASTAV NOVE VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Pet novih imena
MANDATAR za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, koja će imati pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada s obzirom na to da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.
- Ekspoze sam prilagodio do izbora. Dogovarali smo i započinjali projekte i sve ćemo nastaviti i dodatno razraditi. To ću predstaviti sutra na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske kada ću i predstaviti plan i program rada - rekao je Minić na konferenciji za novinare u sedištu Vlade Republike Srpske.
Minić je istakao da je reč o kontinuitetu Vlade i mandatu koji je ova politička struktura dobila na izborima 2022. godine.
- Imali smo rekonstrukciju Vlade, a predloženo je pet novih imena. Menja se skoro pola Vlade. Svakako bi došli u situaciju da moramo birati novu Vladu. Ovim pokazujemo političku snagu i moć da u kratkom vremenkom periodu rekonstruišemo Vladu. Ne postoji bilo kakav zastoj u radu i obavezama Vlade - poručio je Minić.
Mandatar je istakao da se ne kažnjava niko već da se unosi nova energija i pojačavaju aktivnosti za 2026. godinu.
- Iza nas su godine pune izazova, od napada na institucije Republike Srpske, međunarodnog pritiska i unutrašnjih problema u BiH. Ovo je dobar i na vreme planiran proces - poručio je Minić.
NOVI MINISTRI
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske: Radan Ostojić predsednik BORS-a umesto Danijela Egića.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske: Draga Mastilović, bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, umesto Siniše Karana. Karan je inače i kandidat za predsednika Republike na prevremenim izborima.
Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj: Radenko Bubić, privrednik iz Kotor Varoša, umesto Vojina Mitrovića.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske: Ned Puhovac umesto Denisa Šulića.
Ministar za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske: Irena Ignjatović, kadar SP, umesto Selme Čabrić.
OSTAJU U VLADI
Ministar finansija Republike Srpske: Zora Vidović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske: Željko Budimir.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske: Zoran Stevanović.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske: Petar Đokić.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske: Alen Šeranić.
Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske: Zlatan Klokić.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske: Borivoje Golubović.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske: Bojan Vipotnik.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske: Anđelka Kuzmić.
Ministar pravde Republike Srpske: Goran Selak.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske: Senka Jujić.
Premijer Minić je 15. januara vratio mandat, a vršilac dužnosti predsednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ga je obavestila da će ponovo biti predložen za mandatara. U Banjaluci će sutra biti održana posebna sednica Narodne skupštine o usvajanju ostavke predsednika Vlade Save Minića. Po okončanju ove posebne sednice zasedaće Kolegijum Narodne skupštine o održavanju nove sednice o izboru nove vlade.
(RTRS)
Preporučujemo
AUTOM OBORIO MOTOCIKLISTU, PA GA PRETUKAO: Policija odmah reagovala
15. 01. 2026. u 15:25
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)