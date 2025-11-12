NI MRTVOG MU NE DAJU MIRA: Uhapšen dvojac zbog skrnavljenja nadgrobnog spomenika policijskog službenika

POLICIJSKI službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske lišili su slobode lica inicijala V.R. iz Bijeljine i M.N. iz Ugljevika zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično delo povreda groba ili umrlog lica.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Lica se sumnjiče da su oštetili nadgrobni spomenik policijskog službenika koji je poginuo na dužnosti na gradskom groblju u Bijeljini, a događaj oštećenja prijavljen je 3. novembra Policijskoj upravi Bijeljina - navodi se u saopštenju MUP Srpske.

Policijski službenici su izvršili pretrese više lokacija i vozila na području Bijeljine koje koriste osumnjičena lica, te su tom prilikom pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa predmetnim krivičnim delom.

Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica V.R. i M.N. sledi dostavljanje izveštaja o počinjenom krivičnom delu Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, pod čijim nadzorom se preduzimaju sve mere i radnje.

(RTRS)