NI MRTVOG MU NE DAJU MIRA: Uhapšen dvojac zbog skrnavljenja nadgrobnog spomenika policijskog službenika
POLICIJSKI službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske lišili su slobode lica inicijala V.R. iz Bijeljine i M.N. iz Ugljevika zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično delo povreda groba ili umrlog lica.
- Lica se sumnjiče da su oštetili nadgrobni spomenik policijskog službenika koji je poginuo na dužnosti na gradskom groblju u Bijeljini, a događaj oštećenja prijavljen je 3. novembra Policijskoj upravi Bijeljina - navodi se u saopštenju MUP Srpske.
Policijski službenici su izvršili pretrese više lokacija i vozila na području Bijeljine koje koriste osumnjičena lica, te su tom prilikom pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa predmetnim krivičnim delom.
Nakon dokumentovanja predmeta, protiv lica V.R. i M.N. sledi dostavljanje izveštaja o počinjenom krivičnom delu Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini, pod čijim nadzorom se preduzimaju sve mere i radnje.
(RTRS)
