"BIH JE ZAO OKVIR ZA SRBE" Dodik: Važno da Srpska ima priistup centrima koji odlučuju, a to su Amerika i Rusija

PREDSEDNIK Milorad Dodik istakao je danas da je važno da je Republika Srpska sačuvala mir i stabilnost i istakao da je za Srpsku takođe važno da ima pristup centrima koji odlučuju, a to su Amerika i Rusija.

Foto Borislav Ždrinja

Dodik je istakao da se radilo na normalizaciji odnosa, da je BiH uvek u krizi, a sada se, kako kaže, postavlja pitanje da li je smisleno da ona funkcioniše.

- Mislim da je neophodan dijalog u BiH, ako nema dijaloga ona će se raspasti, ako ima postoji šansa da se nešto napravi - rekao je Dodik.

Iako su, kaže u Sarajevu stalno govori da će biti rata, Srpska je sačuvala mir i stabilnost.

- Muslimani žele celu BiH za sebe, što ne mogu nikada da dobiju, svi njihovi ciljevi su irealni, oni ne znaju da žive sami moraju da imaju tutore, ne znaju da naprave državu, dok su Srbi državotvoran narod - naglasio je Dodik.

U Sarajevu, ističe Dodik, znaju samo da naprave nered i sa zato više neće ići ni u Federaciju ni u Sarajevo.

- BiH je zao okvir za Srbe. Srpski narod ima tu sreću da ima SPC i u bazi svih naših opstajanja je naša vera. Zato sam ponosan da smo u ovom vremenu pomogli 1130 crkava, preko petanaestak manastira i izgradili tri četiri nova. Pomagali smo i islamskoj i katoličkoj zajednici u Republici Srpskoj. Sad je problem da li će se to zlouptorebiti - rekao je Dodik.

Govoreći o pristupu Srpske centrima moći, Dodik je istakao da Amerika danas ima drugačiju politiku i dodao da je Srpska radila sa ljudima iz štaba današnjeg američkog predsednika Donalda Trampa da on ponovo dođe na vlast.

- Nismo krili da smo protiv Bajdena, ali nismo krili ni da očekujemo da će pobediti Tramp - rekao je Dodik.

Gostujući u jutarnjem programu RTRS, Dodik je istakao da je spoljna politika BiH propala. Za ministra spoljnih poslova u Savetu ministara Elmedina Konakovića, koji je nezakonito zaključio ugovor o lobiranju u ime BiH bez saglasnosti srpskih i hrvatskih ministara, rekao je da je "dečko na zalasku".

Oni su, ističe, samo hteli da uđu u vlast.

- Najvažnije funkcije su ostale u našim rukama. Sada pevaju pesme da smo mi maligni ruski uticaj. Dakle rezutat toga je ono što nama odgovara i ne tučemo se mnogo protiv toga - rekao je Dodik.

Istakao je da Sarajevu ne razumeju da Srpska nije preko njih išla do centara moći, već smo, kaže, to radili sami.

- Kada to shvate sve će biti gotovo - poručio je Dodik.

Upitan o prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, koje je Centralna izborna komisija BiH raspisala za 23. novembar, Dodik je rekao da će oni možda biti održani, a možda i ne.

- Videćemo. Oni su mislili da mi nećemo učestvovati na tim izborima da bi mogli da nam oni biraju predsednika... - rekao je Dodik.

Poručio je da Republika Srpska ima nisku zaduženost i nizak deficit koji je 0,4 odsto.

Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, 80 odsto zemalja u svetu više zaduženo od Republike Srpske.

- Imamo nisku inflaciju, povećanje BDP koji je blizu 20 milijardi KM, najnižu stopu nezaposlenosti i najveći broj zaposlenih od kada postoji Srpska, kao i veću prosečnu platu nego u Federaciji BiH - rekao je Dodik.

Istakao je da institucije Republike Srpske žele da preduzmu mere kojima će biti bolji položaj radnika, da nemaju potrebu da radno mesto traže u drugim zemljama gde sve izgleda bajkovito, ali nije tako.

(Tanjug)

