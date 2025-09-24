KONAKOVIĆ OTVORIO LOV NA SRBE U MIP: Oštre reakcije iz Srpske na potez Tužilaštva BiH

TUŽILAŠTVO Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu protiv Olivere Nikolić, savetnika u Misiji BiH, pri EU u Briselu, u Ministarstvu spoljnih poslova (MIP) BiH, koja se, iako nije bila prisutna, tereti da je prisustvovala proslavi 9. januara 2025. u Banjaluci. Istraga je pokrenuta jer je Nikolićeva objavila 8. januara ove godine fotografiju sa proslave Dana Republike iz 2024. godine.

Elemedin Konaković foto MIP Savjet ministara BiH

Srpski delegat u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević kaže da je ovo direktni i notorni progon srpskih kadrova.

- Ono što Elmedin Konaković želi, jeste da MIP bude Ministarstvo inostranih poslova Bošnjaka, a ne BiH. To je jedino ovde na delu. Olivera Nikolić, kao neko ko je službenik, nije učinila ništa pogrešno, već je uradila ono šta misle i osećaju svi Srbi i državljani Srpske - kaže Kovačević.

Istakao je i da "ako oni žele da Srpska i Srbi nisu BiH, onda je to njihov stav i to ćemo da razumemo".

- Imaćemo odgovor na to, ali neka onda ne govore da smo mi secesionisti. Mi možemo biti samo oni, koji odgovaraju na to što nas neko uporno tera i poručuje da ova zemlja, u kojoj smo mi rođeni, u kojoj su svi naši preci rođeni, koju smo stvarali, branili i oslobađali, odjednom, nije naša - istakao je Kovačević.

Provokacija MINISTAR Elmedin Konaković uputio je početkom ove godine Savetu ministara BiH inicijativu da 9. januar bude proglašen danom žalosti na teritoriji cele zemlje, ističući da su to zatražila udruženja žrtava i svedoka genocida "Majke enklave Srebrenica i Žepa" i "Žene Podrinja". Taj predlog nije prošao u Savetu ministara.

Pokretanje disciplinskog postupka protiv savetnika u Misiji BiH pri EU Olivere Nikolić signal je da je ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković zvanično otovrio "lov na Srbe" u zajedničkim institucijama, što se ne može prihvatiti, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD u PD PBiH Sanja Vulić.

- To nećemo prihvatiti i o tome će javnost morati da čuje. Zato pozivamo sve kojima je stalo do pravde, dostojanstva i slobode da prate ovaj slučaj i javno stanu u odbranu istine i prava - poručila je Vulićeva.

Vulićeva je istakla da Konaković vrši brutalni progon spskog kadra u institucijama BiH i u svojoj nemoći, pokušava da zabrani Srbima da i u slobodno vreme obeležavaju datume koji za njih imaju istorijski i nacionalni značaj.

- Da li ćemo sutra morati da tražimo odobrenje Konakovića i za to sa kim ćemo spavati, šta ćemo jesti ili šta ćemo misliti? - upitala je Vulićeva.

Prema njenim rečima, ovo nije pravo, nije pravda, nije civilizacija, već nastavak torture i sistematskog progona Srba.

Ona je ukazala da je proces protiv Nikolićeve montiran i služi samo kao signal da je "lov na Srbe" u institucijama zvanično otvoren.