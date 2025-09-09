OPOZICIJA BEZ IDEJA ZA PREVREMENE IZBORE: SNSD se sprema za novembar, a protivnici već razbijeni

OPOZICIONI blok u Srpskoj koji čine SDS, PDP, Lista za pravdu i red i Narodni front nema nikakav plan pred održavanje prevremenih izbora za predsednika RS koji će se održati 23. novembra. Iako je Milorad Dodik, predsednik RS i lider SNSD proteklog vikenda izjavio "da nema nikakav problem sa tim da neko iz SNSD bude kandidovan na tim izborima i da ih dobije", iz opozicije i dalje nema konkretnog odgovora kako će nastupiti na prevremnim izborima i u koliko će kolona izaći.

Predstavnici SDS i PDP, Foto SDS

Zanimljivo je da je SDS kao najjača opoziciona stranka proteklog vikenda imala sednicu Glavnog odbora, nakon koje je poručila da će stav oko prevremenih izbora zauzeti tek za 14 dana, i da će novog predsednika SDS birati nakon prevremnih izbora! Analitičari kažu da očigledno i deo opozicije radi za aktuelnu vlast.

- Iako u javnosti stvaraju privid da su opozicionari deo opozicije u službi vlasti. SDS je sama pucala sebi u nogu smišljeno, ciljano i navođeno, kad je u jeku političkih previranja stranka ostala obezglavljena. Teško da se može govoriti o jedinstvu opozicije, a razmimoilaženja među strankama i unutar pojedinih stranaka su ideološke i strukturalne prirode - poručila je Tanja Topić, analitičar.

S druge strane, analitičar Velizar Antić kaže da sada već postaje jasno da će se predsednički izbori održati, a da će SNSD imati svog kandidata.

- Mada će izabrani predsednik RS na ovim izborima biti na toj funkciji manje od godinu dana, u javnosti je u dobroj meri formirano uverenje da ti izbori nisu bitni, mislim da to nije tačno i da opozicija može mnogo da dobije ukoliko njihov kandidat pobedi. Ukoliko pobedi kandidat opozicije to bi značilo da vlast u Srpskoj i nije toliko jaka koliko se predstavlja. Ukratko, ovi izbori su velika šansa za opoziciju u Srpskoj kako bi sa bolje startne pozicije dočekala sledeće opšte izbore - ističe Antić.

Šansa za Srpsku IGOR Crnadak, potpredsednik PDP i šef kluba poslanika te stranke u NS RS je uveren da će SNSD biti "deo izbornog procesa". - Ljudi treba da znaju, SNSD sigurno izlazi na ove izbore i postoji nekoliko mogućih scenarija kako će to oni napraviti, ali ostaje važna činjenica - 23. novembar i vanredni predsednički izbori nisu šansa za opoziciju nego su šansa za Srpsku da krene ka slobodi i izvlačenju iz korupcije i nepotizma - kaže Crnadak.

Dodaje da bi opozicioni kandidat pobedio mora, pre svega, da dođe do dogovora oko jedinstvenog kandidata koga bi svi maksimalno podržali na terenu.

- To u ovom trenutku nije slučaj i čini mi se da se jako malo radi da se dođe do dogovora oko jedinstvenog kandidata. Ukoliko ne budemo imali jedinstvenog kandidata opozicije i oni izađu sa više kandidata na ove izbore, to u velikoj meri smanjuje mogućnost i šansu za pobedu. Uveren sam da će s druge strane imati jednog kandidata vladajuće koalicije - ističe Antić.