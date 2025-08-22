VELIKA AKCIJA MUP REPUBLIKE SRPSKE: Zaplenjena velika količina droge, oružja i novca, uhapšeno 19 osoba

U AKCIJI "Smagler" MUP-a Republike Srpske uhapšeno je 19 lica zbog osnova sumnje da su izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga i tri krivična dela izazivanje opšte opasnosti, a oduzeta je droga, novac, skupoceni automobili i oružje, saopštio je MUP Republike Srpske.

Foto: MUP RS

Akcija još traje, a do sada su izvršeni pretresi na više lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova i tom prilikom je pronađeno i oduzeto 140.000 KM, sedam skupocenih putničkih automobila i više komada pušaka i pištolja, prenosi RTRS.

Grupa od četiri lica, koja su uhapšena u ovoj akciji, sprovedena je večeras u nadležnost Okružnog tužilaštva Doboj, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

