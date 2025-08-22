EVO ODAKLE JE STIGLA DOJAVA O BOMBI: Oglasio se generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske
GENERALNI sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Boran Bosančić izjavio je danas da je pozivni broj sa kojeg je dojava o bombi u Narodnoj skupštini RS, stigla iz BiH.
- Pozivni je bio 065, ali ne mogu da otkrivam više detalja zbog policije - kazao je Bosančić novinarima i dodao da je početak sednice pomeren na 11.30.
Dojava o postavljenoj bombi stigla je u NSRS u 10.07 nakon čega su iz zgrade evakuisani svi, a policija vrši proveru.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske zakazana je posebna sednica, a na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a koji je Miloradu Dodiku, oduzeo mandate predsednika Republike Srpske.
Na dnevnom redu je i usvajanje ostavke predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsedniku Republike Miloradu Dodiku, zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske, kao i predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.
