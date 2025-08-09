HOROR SNIMAK IZ BANJALUKE: Više povređenih, prolaznica izbegla sigurnu smrt (VIDEO)
U BANjALUCI juče je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su povređene dve osobe, a više vozila je oštećeno.
Nesreću su zabeležile nadzorne kamere. Prema snimcima, automobil je velikom brzinom ušao u kružni tok, udario u kombi, preleteo preko ostrva i potom se prevrnuo.
Samo pukom srećom, jedna prolaznica je izbegla sigurnu smrt, dok su povređeni Banjalučani M.Ž. i N.P, koji su hitno prevezeni u UKC Banja Luka.
Sudar je bio toliko jak da su kombi i automobil završili prevrnuti, a jedno od vozila se okrenulo na krov i klizilo nadomak pešakinje.
– Kako su naveli iz PU Banja Luka, u nezgodi su učestvovala lica M.Ž. iz Banjaluke, koje je upravljalo putničkim vozilom marke „Ford“, te N.P. sa putničkim vozilom marke „Opel“, a dva parkirana vozila su marke „Pežo“ i „Audi“. Telesne povrede zadobila su lica M.Ž. i N.P, a lekarska pomoć im je ukazana na UKC Banja Luka. Na licu mesta izvršen je uviđaj - saopštili su iz PU Banja Luka.
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)