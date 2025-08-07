TRI DECENIJE OD ZLOČINA NA PETROVAČKOJ CESTI Stevandić: Prašta se onima koji se pokaju, ne onima koji orgijaju nad žrtvama

NA Petrovačkoj cesti danas je obeležena godišnjica stradanja srpskih civila u izbegličkoj koloni, koju su granatirali hrvatski avioni u okviru zločinačke akcije "Oluja", a predsednik NSRS Nenad Stevandić je poručio da se prašta onima koji se pokaju, a ne onima koji orgijaju nad žrtvama.

Foto Printskrin RTS

- Srpski narod nikada više ne treba da dozvoli da neko bude starac Vukašin - rekao je Stevandić i istakao:

- Naš posao je da to više niko ne sme da uradi i da se boji ako uradi. Ne smemo pokazati strah.

On je rekao da su oni koji su bombardovali izbegličku kolonu najveće zlo koji se ničeg ne stide.

- Ako za dva dana proteraš i pobiješ žene, decu, starce, zapališ im kuće i onda ih dan posle bombarduješ na teritoriji druge države u nameri da ih ubiješ i uništiš, u tom slučaju predstavljaš najveće zlo i satanu koji se ničega se stidi - rekao je Stevandić.

To što, kako je naveo, negujemo kulturu sećanja, gledajući one koji pevaju i slave treba da prestanemo sa kulturom opraštanja.

- Prašta se onima koji se pokaju, a ne onima koji orgijaju nad žrtvama. Neka se zna da je, dok je Republike Srpske, ona zadnja linija našeg postojanja - rekao je Stevandić.

Dodao je da mu je drago da su to predsednici Republike Srpske Milorad Dodik i Srbije Aleksandar Vučić prepoznali i možda su zbog toga, ocenio je, najveće mete onima koji bi da Srbima zabrane kulturu sećanja i da ne govore o zločinima.

Podsetio je na nastojanja da Srbe razdvoji reka Drina i pozvao sve na otpor prema onima koji žele da srpski narod unište.

- Pozivam na slogu i zajedništvo. Obeležavaćemo sve i dalje. Slava mučenicima - rekao je Stevandić, prenela je Srna.

(Tanjug)