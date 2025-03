OGLASIO SE DODIK: Sarajevski pasjaluk nije ništa nepoznato - na miran način vratiću se u Srpsku

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik najavio je danas da će se na miran način u Srpsku vratiti naredne sedmice, nakon što okonča neke važne aktivnosti za Srpsku.

Dodik, koji učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma u Izraelu, izjavio je da nema šta nisu činili da bi ga sprečili da prisustvuje ovom skupu, pa i sam ulazak na konferenciju.

U to se, kaže, "uključio i lažljivi Kristijan Šmit koji je zvao neke ambasadore pokušao da spreči moj dolazak, ulazak na konferenciju".

- Bili su i neki drugi koji su to činili. Ali, evo me, tu sam. Tu sam među svojim izraelskim prijateljima sa kojima pričam o svemu, njima je to poznato. Ovde je puno ljudi iz SAD bliskih američkoj administraciji. Kada im pričamo nešto od svega što se dešava oni ne mogu ni da shvate ni da poveruju u to - naveo je Dodik.

Poručio je da je da će neki prijatelji Republike Srpske proveravati sve što se dešava i učiniće da "ova podvala koja se zove muslimanski nacionalizam, šovinizam prema Srbima, bude prepoznat i vidljiv“.

- Ne morate ovde mnogo da se trudite da objasnite šta je ekstremni muslimanski faktor - naglasio je Dodik.

Predsednik Srpske je ukazao da je sarajevska čaršija frustrirana činjenicom da ne mogu da reše to pitanje u BiH i da sada žele da ga internacionalizuju.

- Žele mene da spreče da idem u posete, da se srećem sa državnicima, da mene na taj način izoluju i onda da pričaju kako ja ne mogu ni sa kim da se sretnem. To je sarajevski pasjaluk koji nije ništa nepoznato. Na nama je da se borimo. Ja nemam nameru da odustanem. Imam još dovoljno godina života da se izborim za adekvatan status Republike Srpske. Kod njih je čak u pitanju jedan strah od brze promene i prepoznavanja njihovog pasjaluka, ovo je klasična zloupotreba pravosuđa - jasan je Dodik, prenela je RTRS.

