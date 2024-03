GRAD OSTAO BEZ 12.000 KVADRATA ZEMLJE: Obala Trebišnjice prodata mimo znanja vlasti

NAKON objave Pokreta za restituciju Trebinje da je privatno lice iz Modriče kupilo 12.000 kvadratnih metara priobalja reke Trebišnjice, svoje iznenađenje nisu krili građani tog grada, ali da stvar bude interesantnija o tome nisu bili upoznati ni lokalna vlast u Trebinju, niti u Sektoru za upravljanje oblasnim rečnim slivom Trebišnjice.

D. Curać

Predmetna parcela plaćena je 1,45 miliona maraka JU "Vodama RS", a u Pokretu za restituciju tvrde da se na tom mestu planira graditi stambeno-poslovini kompleks i kupac se već se raspituje o mogućnostima gradnje.

Međutim, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić kaže da neće doći do izmene regulacionog plana, po kojem je tu planirano šetalište.

- Zemljište se može prodati bez saglasnosti Grada, ako mi nismo vlasnici. Međutim, prema regulacionom planu tu je dozvoljena gradnja šetališta i privremenih objekata. Samim tim što se tiče planirane gradnje, mi smo stava da to ne treba da se dozvoli - rekao je Ćurić.

Građani Trebinja posebno su zabrinuti zbog poslednjih dešavanja sa zemljištem uz reku Trebišnjicu.

"Vode" bez obaveze prema Trebinju U "VODAMA RS" naveli su i da su prilikom prodaje raspolagali svojom imovinom, i ni u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu nisu pronašli obavezu da prilikom raspolaganja svojom imovinom imaju obavezu da obaveštavaju organe lokalne vlasti ili udruženja građana, kako bi od njih pribavili odobrenja.

- Primio sam veliki broj poziva sa pitanjima da li je to moguće i da li će se to dozvoliti. U razgovoru sa skupštinskom većinom, zauzeli smo stav da to ne treba dozvoliti. Treba razgovarati sa vlasnicima, a saznali smo da je promenjen vlasnik i smatram da treba iznaći najbolje rešenje. Da li treba razgovarati sa preduzećem "Vode RS", sa vlasnicima, mislim da je to manje važno, koliko je važno da mi tu ne dozvolimo nikakvu izgradnju - dodao je Ćurić.

U "Vodama Srpske" navode da je postupak prodaje tog zemljišta sproveden u 2023. na javan način, a ne direktnim ugovaranjem, kako je, kažu, tendeciozno objavljeno na nekim internet portalima.

- Prodaja ovog zemljišta sprovedena je uz odobrenje organa koji je po Statutu ove ustanove nadležan za upravljanje imovinom, za višu cenu od procenjene vrednosti zemljišta - navodi se u saopštenju.