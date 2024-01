UŽAS NA SAHRANI ANDRIJANE LAZIĆ (28): Pozlilo roditeljima tragično nastradale pevačice

ANDRIJANA Lazić (28), mlada pevačica iz Bijeljine, nastradala je padom sa 24. sprata zgrade u Dubaiju, 10. januara ove godine.

Ona je u Dubai otišla sa svojim drugaricama 7. januara i nastradala samo tri dana kasnije. Andrijanina sahrana se danas održava u Velinom Selu, a ožalošćeni se okupljaju u porodičnoj kući.

Sahrana treba da počne u 13 časova, a pred sam početak na porodično imanje stigla su kola hitne pomoći. Naime, njenim roditeljima je pozlilo pre ispraćaja ćerke na večni počinak.

Inače, juče je u porodičnoj kući u Bijeljini Andrijanin otac Nebojša Lazić smogao je snage da progovorio o smrti ćerke i tome šta misli da se desilo u Dubaiju.

- 10. januara uveče sam dobio informaciju. Ona je sedmog otišla i trebalo je da se vrati 11. januara. Meni su javili ujutru, ne znam šta se desilo... Imam samo policijski izveštaj koji sam poslao. Ne znam, ne znam... Ja sam čuo da je nesrećni slučaj, piše da je s visine pala. Telo treba da stigne večeras u Beograd, sutra je sahrana. Dogovarala je pesme, to je trebalo da izađe oko srpske Nove godine. Ljudi za nju imaju samo reči hvale, nema kome ona nije pomogla. Drugarice koje su bile sa njom su spavale, kad su ustale nisu znale šta se desilo. One ništa nisu videle, spavale su. Sahrana je sutra u 13 časova i u to vreme će izaći pesme - otkrio je otac pokojne Andrijane.

(Republika)