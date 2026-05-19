ZA STOLOM IZVODILI LESKOVAČKI MANEVAR: Društvenom igrom bude interesovanje mladih za jedan od presudnih događaja u srpskoj istoriji

Narodni muzej u Leskovcu, u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom „Graditelji mira“ iz Kruševca, predstavio je javnosti društvenu igru posvećenu nepravedno zaboravljenoj bici tokom Velikog rata kojom su njeni junaci omogućili odstupnicu srpskoj vojsci i Vrhovnoj komandi prilikom povlačenja prema Albaniji.

Oni su time promenili tok istorije i sudbinu srpske države, a bitka na Moravi ili Leskovački manevar, posle brojnih poraza u nekoliko nedelja teških borbi, bila je jedina srpska pobeda u ratnoj 1915. godini.

Pravila igre zasnovana su na istorijskim činjenicama, a njeni igrači mogu da povlače poteze koji odgovaraju stvarnom stanju na bojištu. Pozicije igrača nisu iste. Srpska vojska ne može da se povlači, a bugarska, kojoj je adut i masovnost, može. Srpske trupe su malobrojne, ali mogu da računaju na pojedinačnu snagu i moral vojnika koji su bili svesni značaja borbe koju vode, bez obzira na iscrpljenost i stalne marševe.

- Zato imamo i momenat da srpski igrači imaju poene na moral i dodatne na bacanje kocke, što je „ratna sreća“, dok Bugari imaju samo ovo drugo. To je njen poseban „začin“. U procesu kreiranja igre najteže je bilo osmisliti i preneti duh tog sukoba, ali smo uspeli da ona bude zajednički sadržalac svega što se zapravo dešavalo na bojištu – ističe njen kreator Goran Radomirović, diplomirani grafičar.

On naglašava da je proces osmišljavanja istorijskih igara veoma zanimljiv, ali da nije nimalo lak. Podrazumeva obimno istraživanje, prikupljanje i upoređivanje podataka iz raznih izvora, a tek onda osmišljavanje pravila koja igrače treba da stave u realnu poziciju sukobljenih strana. Kod Leskovačkog manevra vodeća je činjenica da je srpska vojska, napadnuta sa svih strana, bila na izmaku snage i moći da pruži bilo kakav ozbiljniji otpor neprijatelju, ali je ipak uspela da odbaci odmorne i sveže bugarske snage, da oslobodi pravac kojim se glavnina naših jedinica povukla preko Albanije i da se, posle oporavka na Krfu i proboja Solunskog fronta, slavodobitno vrati u otadžbinu.

- Ima li bolje misije muzeja od edukativne misije namenjene mladima odnosno učenicima osnovnih i srednjih škola kojima smo, na zanimljiv i moderan način, pokušali da približimo jedan od najvažnijih događaja u našem kraju tokom Velikog rata. Kroz ovu igru vratili smo se 111 godina unazad kada su naši preci izvojevali pobedu koja je omogućila opstanak srpske vojske, naroda i države – naglašava istoričar Vladimir Petković, kustos Narodnog muzeja u Leskovcu.

Vladimir Petković, kustos Narodnog muzeja Leskovac

Na turniru organizovanom povodom „Noći muzeja“ takmičili su se igrači svih generacija, a pravila igre su takva da brzo mogu da ih nauče i najmlađi. To je iskustvo i sa nadmetanjima održanim i u Lebanu, Bojniku i Vlasotincu.

- Veoma nas raduje što je igra svuda gde smo bili, u današnje vreme sveopšte digitalizacije, držala pažnju dece. Mi okupljamo vojne invalide koji su preživeli ratne strahote. Mlađim naraštajima želimo da pošaljemo poruku da rat zauvek treba za njih da ostane samo igra i zato smo i osmilili ovakav prustup događajima iz naše bogate prošlosti – zaključio je Veroljub Smiljković, predsednik Humanitarne organizacije „Graditelji mira“.

Leskovački manevar je jedinstveni primer u ratnoj istoriji da su trupe, nakon brojnih poraza, teškoća i gubitaka smogle snagu da krenu u protivofanzivu i da ostvare veliku pobedu. Ova bitka vođena je na širem potezu jugoistočne Srbije, od sredine oktobra do kraja novembra te zlosrećne 1915. godine, duž Vlasine, Južne Morave, Jablanice i Puste reke.

Obruč se stezao, a morao je da se brani put koji vodi od Leskovca prema Kosmetu zbog čega je sa tim zadatkom, po narađenju Stepe Stepanovića, formirana manevarska grupa na čijem je čelu bio pukovnik Ljubomir Milić, tadašnji komandant Moravske divizije drugog poziva. On je organizovao odbranu u bezizlaznoj situaciji i izdao naređenje o napadu. Iznureni od prethodnog vojevanja i slabo naoružani borci uspeli su ne samo da zaštite odstupnicu, na liniji Lebane – Kuršumlija – Prokuplje, već i da, svojim junaštvom, mnogo nadmoćnijeg okupatora vrate na početne položaje.

PODRŠKA IZ VLADE

Ovo je četvrta društvena igra koja je nastala povodom godišnjica od važnih istorijskih događaja. Leskovačkom manevru prethodile su igre posvećene bitkama na Drini i borbama za Beograd 1915. godine, kao i proboju Solunskog fronta, a ovoga puta projekat je imao podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.