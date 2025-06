"MISTERIJA" ZEMLJOTRESA NA SVETOJ GORI: Čudan niz događaja uzbunio seizmologe, upozorenje stiglo i monasima

SERIJA zemljotresa na poluostrvu Halkidiki, od kojih je prethodni snage 3,7 stepeni zabeležen jutros, zbunila je naučnike. Nalet neobične seizmičke aktivnosti sa središtem u moru blizu Svete gore stavio je grčke seizmologe u stanje pripravnosti, piše portal Katimerini.

Najjači zemljotres u neobičnom nizu koji traje čak 14 meseci pogodio je ovu oblast u subotu i iznosio je 5,3 stepena po Rihteru. Stručnjaci kažu da bi u budućnosti to moglo da bude i više, do 5,7 stepeni, ali ne mogu da preciziraju kada i da li će se to dogoditi.

Odmah nakon tog zemljotresa seizmolozi su upozorili da bi u narednim satima moglo da dođe do tog jačeg potresa.

- Ne postoje pravila u seizmičkim nizovima. Svaki je haotičan i nepredvidiv - rekao je Eftimis Lekas, šef grčke Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa, tokom intervjua na OPEN TV.

Još više zabrinjava to što je rased koji uzrokuje zemljotrese pod vodom i još uvek nije identifikovan.

- Nismo u mogućnosti da precizno lociramo liniju raseda - rekao je Lekas, napominjući da su potresi ostali čudno grupisani, ali u uskoj zoni, što za sada pomaže u kontroli rizika.

Podrhtavanje tla traje više od 10 meseci

Katimerini ističe i "misteriju" nepravilnog hronološkog sleda zemljotresa. Naime, seizmička aktivnost se rasplamsala prošlog leta, onda se zaustavila, pa se nastavila u februaru, a sada se vratila još jača nego ikada.

Područje Svete Gore, poznato po vekovima starim manastirima u kojima monasi žive izolovano, predstavlja jedinstvene izazove. Zvaničnici su upozorili monahe i hodočasnike da se drže podalje od starijih struktura i strmih padina, upozoravajući na štetu od zemljotresa i rastuću opasnost od klizišta. Atanasios Ganas, seizmolog u Geodinamičkom institutu, potvrdio je da podrhtavanje tla traje više od 10 meseci, dok je posle subotnjeg zemljotresa zabeleženo više od 20 manjih potresa.

- Sedam zemljotresa magnitude iznad četiri stepena Rihterove skale zabeleženo je u ovom nizu - rekao je stručnjak za Katimerini.

Naučni komitet grčke vlade se hitno sastao nakon najnovijeg zemljotresa, zaključivši da je seizmički "klaster" i dalje ograničen na prvobitnu zonu u blizini Karijesa. Savetovali su na oprez, ali nisu detektovani znaci aktivacije susednog raseda.

Ipak, nepredvidivost niza zemljotresa tera naučnike na dodatni oprez.

- Nadamo se da je ovo bio glavni zemljotres. Ali jednostavno ne možemo biti sigurni - rekao je Lekas.

Jača seizmička oluja u Mediteranu

Halkidiki inače važi za seizmički mirno poluostrvo, ali je to počelo da se menja kada su prošle godine čak tri potresa u nizu bila jača od četiri stepena po Rihteru. Seizmolozi još od prošlog leta pažljivo prate fenomen, a prema informacijama koje prenose grčki mediji razlog se krije u aktivaciji raseda na zapadnoj obali Svete Gore.

Kada se tome pridodaju snažni potresi na Kritu, između Rodosa i Turske, ali i nedavna erupcija vulkana Etne na Siciliji, stvara se slika velikog seizmičkog žarišta na Mediteranu. Stoga ne čudi što stručnjaci zabrinuto gledaju i ka Vezuvu, koji bi takođe mogao da eruptira.

Kako je nedavno istakla prof. dr Dragana Milovanovića u poslednjih nekoliko godina primećen je povećan broj zemljotresa i vulkanske aktivnosti, posebno u regionu Turske, Grčke i Italije. Milovanović objašnjava da je to posledica intenzivnijih tektonskih kretanja u ovom području, što dovodi do oslobađanja veće količine energije i učestalijih seizmičkih aktivnosti.

- Činjenica je da se poslednjih godina naša planeta uznemirila. Mnogo su češći zemljotresi, a takođe vulkanska aktivnost. Posebno u tom delu Turske prema Grčkoj, pa došlo je čak i do Italije. Za sada mi pretpostavljamo da dolazi do tektonskih kretanja koja su nešto intenzivnija i omogućavaju ogromno oslobađanje energije i da je to jedan od razloga zašto su sada pokreti, odnosno zemljotresi nešto češći - navela je Milovanović i dodala da je sve to deo jedinstvenog geološkog procesa u kojem se afrička tektonska ploča podvlači pod evropsku i gura na sever.

Strah od zemljotresa tera turiste

Posledice zemljotresa po turističku sezonu osećaju se na ostrvu Santorini, jednoj od najpoznatijih grčkih destinacija. Glavna ulica bez mnogo ljudi i uličice koje ne vrve od posetilaca su neuobičajeni prizori tokom letnjih meseci u glavnom gradu Santorinija Firi. Ovo je prva godina nakon pandemije da Santorini doživljava pad turizma.

Zemljotresi koji su ove godine pogodili ostrvo odvratili su mnoge međunarodne posetioce koji sada biraju druge destinacije. Poslednjih nedelja, dolasci su u porastu, ali su brojke daleko manje od vrhunaca iz prethodnih godina. Predsednik Unije hotelijera Santorinija, Antonis Pagoni, rekao je da očekuje dalji pad turističkog prometa i upozorio da će se efekti proširiti na celu grčku ekonomiju.

