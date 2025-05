STEFANOVIĆ OSVOJIO TUBKAL NA ATLASU: Zastava planinara paraćinskog Javorka na najvišem vrhu Severne Afrike (FOTO)

VISOKOGORCI planinarskog kluba Javorak iz Paraćina neprestano testiraju svoje fizičke granice, pa je 20. maja jedan od njih, Igor Stefanović, ostvario novi podvig i popeo se na Tubkal - na 4.167 metara najviši vrh severne Afrike na planini Atlas, u jugozapadnom Maroku, 63 kilometra od Marakeša.

Foto:Privatna arhiva

- Sa prijateljima iz zaječarskog OPSD "Dragan Radosavljević" prevozom sam mogao samo do mesta Imlil na 1.740 metara nadmorske visine, a odatle smo nastavili pešice, stazom od jedanaest kilometara, do planinarskog doma Azib Tamsoult. Tu smo, na 3.207 metara prenoćili i pripremili se za završni uspon, koji je započet četiri sata posle ponoći i trajao do devet izjutra - "raportira" Stefanović za "Novosti" iz Maroka, s obzirom na to da će u Africi ostati do sredine naredne sedmice.

On objašnjava da je poslednja staza do Tubkala bila duga tri i po kilometra, sa visinskom razlikom od 950 metara. Na vrhu su mogli da ostanu samo kratko, radi odmora i fotografisanja, a zahtevni povratak u Imlil je potrajao sve do večernjih sati. Tu se Igorova nesvakidašnja planinarska avantura završila, ali ne i putešestvije po Maroku, gde će ostati do narednog utorka radi upoznavanja ove afričke zemlje.

Atlas je, inače, planinski lanac u severozapadnoj Africi koji se prostire ne samo kroz Maroko, već i Alžir i Tunis, a ujedno je i klimatska granica između vlažne klime severozapadne Afrike i Sahare. Prema predanju, ovaj masiv je svoje ime dobio po divu Atlasu iz grčke mitologije koji je na svojim leđima držao nebeski svod.

ARARAT PRVO VISOKOGORSKO ISKUSTVO Za oko dve decenije intenzivnog planinarenja, Igor Stefanović popeo se na sve vrhove Balkana do 3.000 metara, a avgusta 2022. uspeo je da ispuni i svoju davnašnju želju i vinuo se "pod oblake" na više od 5000 nadmorske visine, osvojivši Veliki Ararat u Turskoj. To je uspeo kao član međunarodne ekspedicije, stekavši prvi put visokogorsko iskustvo.

Većina planinara ima želju da se bar jednom u životu popne na ovu planinu i njen najviši vrh Tubkal, a Stefanović je taj san i ostvario.