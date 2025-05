KRPENE LUTKICE JEDINA USPOMENA NA STRELJANU MAJKU: Ispovest Dušice Milačić (83) iz Jagodine, rođene u logoru na Banjici (FOTO)

SRCE mi zaigra kad god pomislim na majku Radmilu, koja je mučena i streljana tokom Drugog svetskog rata, ali sam i veoma ponosna na nju, a krpene lutke koje je napravila dok je bila u logoru na Banjici jedina su mi uspomena na nju.

Foto:iz zbirke Zavičajnog muzeja

Govori ovako, setno, za "Novosti", Dušica Milačić (83) iz Jagodine, sećajući se svog detinjstva. Govori nam da kao dete nije bila svesna da nema roditelje, ali da je to, ipak, shvatila na težak način. Dok bi se, priča nam nam, igrala sa decom, ona bi joj govorila da nema majku.

- Za mene je to bilo strašno saznanje... Baku sam zvala mamom, jer sam o pravoj samo slušala priče. Dok sam se igrala sa lutkama, nisam mogla ni da zamislim u kakvim ih je uslovima pravila moja mama Radmila Rajković, rođena Miljković. Najdraža mi je bila ona sa pletenicama od kose moje majke.

Kada je odrasla, saznala je Dušica surovu istinu. Radmila je bila aktivni učesnik radničkog pokreta Beograda. Kao član Komunističke partije učestvovala je u akciji paljenja garaže "Ford", jula 1941. godine. Otkrivena je i uhapšena 5. septembra iste godine. U Specijalnoj policiji Uprave grada Beograda provela je četrdeset dana. Saslušavana je i mučena, a potom 15. oktobra upućena u logor na Banjici. U vreme hapšenja Radmila je bila u drugom stanju.

- Uprkos mučenju i svim nedaćama, u logoru me je rodila moja mama. Streljana je u poslednjoj grupi logoraša, 11. septembra 1944. godine u Jajincima.

Dušičin otac Vladan takođe je bio u logoru, ali ona ne zna da li je oslobođen ili je i on stradao. Postoji mogućnost da su ga odveli na prinudni rad, kao i da je oslobođen. Baka joj je pričala "kako je izdao njenu majku i svu krivicu svalio na nju, pa je oslobođen".

- Rođena sam u logoru 21. maja 1942. godine. Imala sam tri meseca kada su ilegalci uspeli da me, umotanu u prljav veš, iznesu preko ograde. Odneli su me u Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, a tri meseca kasnije uzela me je baka Živka Miljković. Baka i deka Milan su se dobro brinuli o meni, ali kako su, pored moje majke, izgubili i kćerku Radu, koja je proglašena za narodnog heroja, i sina Dušana, u detinjstvu nisam mogla da doživim ništa lepo. Pamtim samo tugovanje, plač i groblje. Celog života sam tugovala i osećala nedostatak majčinske ljubavi. S druge strane, veoma sam ponosna na nju - kaže u dahu Dušica.

Kada je odrasla, saznala je da je majka lutke pravila od garderobe i krpica koje su im slali, dok je torbice izrađivala od kanapa. Uvek se pitala kako je četiri godine izdržala u logoru, posebno kako je preživela mučenja i samicu na koju su je osudili jer nije htela za izda saborce. Omiljenu lutku poklonila je najstarijoj kćerki, koja nosi ime njene pokojne majke, unuci je poklonila vezenu torbicu, neke sitnice je zadržala, a ostale lutke je poklonila Zavičajnom muzeju kako bi generacije i generacije posetilaca mogle da vide sa koliko ljubavi ih je napravila u teškim uslovima.

- Sliku majke čuvam u spavaćoj sobi. Čim se probudim, pogledam u nju. Uvek je zamišljam srećnu, kakva je bila pre hapšenja - kroz suze priča Dušica.

Siroče i Dušičin suprug DUŠIČIN deda Milan bio je u zarobljeništvu u Nemačkoj. Radio je teške, fizičke poslove. Dušica ne zna mnogo o tome, jer baka nije želela da se potresa slušajući njegove nedaće, te ga ni Dušica nije mnogo ispitivala. Ona je nekoliko puta bila u Jajincima, posetila je fabriku u kojoj je njena majka radila i u kojoj postoji spomen-ploča sa Radmilin imenom. I Dušičin suprug je siroče. Njegov otac stradao je u zarobljeništvu u Italiji, a majka je izvršila saomoubistvo kada je saznala da je ostala bez supruga.