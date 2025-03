BRAĆA IZBEGLICE PRUŽILI UTOČIŠTE INVALIDU: Epski primer humanosti Nenada i Nedeljka Krajišnika

DVOJICA braće, iako i sami bolesni i sa stalnim primanjima od samo 80 evra mesečno, pružili su u svom skromnom domu - u Gložanu kod Bačkog Petrovca - utočište invalidu na štakama, kojeg su upoznali tokom hodočašća u manastiru Ostrog.

Dalibor Riš (39) je sa nepunih 18 godina u Kuli, gde je živeo s roditeljima, doživeo težak saobraćajni udes, posle kojeg je jedva preživeo. Bio je potpuno nepokretan, od majčine smrti, 2015, do novembra prošle godine stanovao je u Plavni, kod ujaka čiju je podršku izgubio, pa je pribežište našao u jednoj porodici na ekonomiji u Vajskoj, takođe u opštini Bač.

- Ostali smo u kontaktu od poznanstva u Ostrogu, 2022, pa sam ga pitao kako mu je posle odlaska iz ujakove kuće, a kad je rekao da tamo nema ni ambulante, ni prodavnice, pozvao sam ga da dođe kod nas. Doselio se 24. februara i sad smo tri brata - veli Nedeljko Krajišnik (56), koji je sa bratom Nenadom (63) iz Sarajeva izbegao 1995, najpre u Bratunac, a potom u Gložan, gde im je ujak iz Švedske, pre dve decenije, kupio kuću.

Pritom, Nedeljku je zbog tumora na plućima odstranjeno osam rebara, imao je pet moždanih udara, a zbog dijabetesa prima insulin. Iz Republike Srpske ostvario je borački dodatak od 55 i invalidninu od 25 evra, što mu predstavnja jedini prihod. Njegov brat Nenad, koji ima plastično nepce i teško govori, oboleo je od tumora na bešici, ali se uprkos tome vratio sakupljanju plastičnog otpada, dopunjujući tako kućni budžet...

Braća znaju šta je muka, pa su oberučke prihvatili Dalibora koji se teško kreće, ali je u oktobru 2005, u manastiru Ostrog, uspeo da se podigne iz kolica, a od tada više nema ni epilepsiju, što je u knjizi "Sveti Vasilije, pomozi" opisano kao čudesni čin isceljenja.

- Nastradao sam prilikom pada sa motocikla koji sam vozio 100 na sat. Polomio sam kuk, karlicu, rebra, kičmu, ključne kosti... Tokom operacije, doživeo sam kliničku smrt, koju preživi tek svaki stoti pacijent sa takvim povredama - kaže Dalibor.

Posle smrti oba roditelja i sestrine udaje, ostvario je porodičnu penziju, a zbog invalidnosti prima i nadoknadu za tuđu negu i pomoć, što je ukupno oko 65.000 dinara. Ipak, zbog kredita koji je uzeo dok je još živeo u ujakovoj kući, mesečno prima samo 24.000.

Humanitarac iz Čelareva Dragan Stupar, koji pomaže braći Krajišnik, poveo je i akciju za podršku njihovom novom ukućaninu.

- Nedeljko i Nenad su heroji, jer su prihvatili Dalibora iako i sami u svojoj kući nemaju uslove za život. Najviše nedostaje kupatilo, jer Dalibor mora na štakama da prelazi 20 metara do poljskog klozeta, da bi tamo promenio pelene, bez kojih ne može. Bio bi mu znatno olakšan život i kad bismo mu kupili elektronski tricikl-skuter za invalide, koji košta 124.000 dinara, da ne zavisi od drugih za prevoz, nego da sam može da ode do Doma zdravlja, do crkve ili do prodavnice... - nabraja Stupar.