NAJNOVIJA ODLUKA: OFAK produžio rok za pregovore NIS-u do 24. marta

Novosti online

24. 12. 2025. u 16:59

KANCELARIJA za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) izdala je novu licencu kompaniji NIS, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta.

НАЈНОВИЈА ОДЛУКА: ОФАК продужио рок за преговоре НИС-у до 24. марта

Foto: Profimedia

Istovremeno, OFAK nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda, saznaje Politika.

