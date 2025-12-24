NAJNOVIJA ODLUKA: OFAK produžio rok za pregovore NIS-u do 24. marta

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa interno rasljenima sa Kosova koji žive u Jagodini i okolini i zamolio ih da 28. decembra izađu na birališta na Kosovu i glasaju za Srpsku listu, jer je, kako je rekao, za opstanak srpskog naroda od presudnog značaja da upravo ta stranka osvoji svih 10 mandata u parlementu u Prištini, zagarantovanih Srbima.