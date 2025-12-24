NAJNOVIJA ODLUKA: OFAK produžio rok za pregovore NIS-u do 24. marta
KANCELARIJA za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) izdala je novu licencu kompaniji NIS, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta.
Istovremeno, OFAK nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda, saznaje Politika.
Preporučujemo
EKSPO JE SVE BLIŽE: Do otvaranja ostalo još 500 dana, učešće potvrdilo čak 130 država
24. 12. 2025. u 16:22
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
"SAD JE TITO ODJEDNOM POBIO JADNE HRVATE..." Vedrana o bivšoj državi: "Sve sam više Jugoslovenka kako vreme odmiče!"
VEDRANA ne bira reči kada govori o vremenu Jugoslavije...
24. 12. 2025. u 09:52
Komentari (0)