VELIKI ZAOKRET IZ VAŠINGTONA: Oglasio se Stejt department, poruka Srbiji koja menja sve
AMERIČKI Stejt department oglasio se povodom najave da od sutra počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje.
Kako je još istaknuto, dijalog je znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona.
U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio 6. avgusta prošle godine najavio da će Sjedinjene Države održati prvi strateški dijalog sa Srbijom.
- Ovaj strateški dijalog odražava novu eru odnosa između SAD i Srbije. To je znak posvećenosti obe zemlje proširenju i produbljivanju našeg partnerstva - ističe se iz Stejt departmenta, prenosi Kosovo onlajn.
Navodi se i da će kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti, pri čemu će prva sesija razgovora biti održana sutra u Vašingtonu.
Podsetimo, pre dva dana je ministar spoljnih poslova u Vladi Srbije Marko Đurić u intervjuu za RTS rekao da je odluka o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država jedna od najznačajnijih vesti u odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko godina.
Prema Đurićevim rečima, odluka o otpočinjanju dijaloga doneta je u Vašingtonu.
- Prvi put u istoriji, Srbija i Sjedinjene Američke Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva - potvrdio je on.
Kako je dodao, odluka administracije predsednika Donalda Trampa predstavlja snažan politički signal ne samo Srbiji i njenim institucijama, već i američkoj javnosti i državnim institucijama.
- Ovo je nešto na čemu smo radili mnogo godina, nešto što je u profesionalnom smislu jedno od ozbiljnih dostignuća za sve naše diplomate koje su se za to borile - poručio je ministar spoljnih poslova.
On je zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću na podršci tom procesu.
- Predsednik Vučić je godinama podržavao naše napore da unapredimo odnose sa SAD i veoma sam srećan i zadovoljan zbog toga što danas mogu to da objavim - rekao je Marko Đurić.
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