SAMO NEKOLIKO SATI NAKON POBEDE NA SP: Argentina žestoko optužila Englesku i britansku mornaricu

ARGENTINA je ponovo otvorila spor sa Velikom Britanijom oko Foklandskih ostrva. Samo nekoliko sati nakon pobede nad Engleskom u polufinalu Svetskog prvenstva, Buenos Ajres je optužio britansku ratnu mornaricu za, kako tvrdi, „nezakonit upad“ u argentinske teritorijalne vode.

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Incident je dodatno pojačao tenzije oko dugogodišnjeg teritorijalnog spora koji traje još od rata 1982. godine.

Kako piše The Telegraph, argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kirno tvrdi da je britanski patrolni brod HMS Medway početkom jula, bez prethodne najave, uplovio u argentinske teritorijalne vode uz obale pokrajina Santa Kruz i Ognjena zemlja.

U objavi na društvenoj mreži X poručio je da Argentina „najoštrije odbacuje“ postupak britanske mornarice i da je britanskoj ambasadi upućena zvanična protestna nota zbog, kako je naveo, „nezakonitog i nenajavljenog vojnog upada“.

Iako se plovidba dogodila 4. i 5. jula, argentinska vlada je slučaj objavila tek nekoliko sati nakon što je fudbalska reprezentacija Argentine savladala Englesku rezultatom 2:1 u polufinalu Svetskog prvenstva.

Posle utakmice argentinski fudbaleri razvili su transparent sa natpisom „Foklandska ostrva su argentinska“, čime su dodatno rasplamsali političke poruke povezane sa dugogodišnjim teritorijalnim sporom.

London tvrdi da je Argentina bila obaveštena

Prema informacijama do kojih je došao The Telegraph, HMS Medway plovio je sa Foklandskih ostrva ka čileanskoj luci Punta Arenas radi redovne logističke misije.

Brod je prošao kroz Magelanov moreuz, a britanski izvori navode da je izabrana ruta bila najkraći i najbezbedniji mogući put, uzimajući u obzir vremenske uslove i operativne potrebe.

Portparol britanskog Ministarstva odbrane poručio je da je plovidba obavljena „najdirektnijom mogućom rutom“ između Foklandskih ostrva i Čilea, kao i prilikom povratka.

Britanska vlada, navodi The Telegraph, tvrdi da je unapred obavestila argentinske vlasti o kretanju broda i da je reč o takozvanom „neškodljivom prolasku“, dozvoljenom prema članu 17 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Argentina, međutim, odbacuje takvo tumačenje.

Kirno je optužio London da svojim postupcima dodatno povećava tenzije u južnom Atlantiku i poručio da je reč o još jednom u nizu poteza kojima Velika Britanija, prema stavu Buenos Ajresa, krši argentinski suverenitet.

Na kraju saopštenja ponovo je istaknuto da Argentina polaže „legitimno i neotuđivo pravo“ na Foklandska ostrva, Južnu Džordžiju, Južna Sendvička ostrva i okolna morska područja.

Političke poruke posle fudbalske utakmice

Tenzije su dodatno porasle i zbog političkih izjava uoči utakmice. Argentinska potpredsednica Viktorija Viljaruel nazvala je Engleze „piratima koji su prisvojili tuđu teritoriju“, dok je posle pobede podelila snimke argentinskih vojnika iz Foklandskog rata i ponovo istakla da ostrva pripadaju Argentini.

Sa druge strane, britanski ministar privrede Piter Kajl ocenio je da je transparent koji su argentinski igrači razvili posle utakmice bio „potpuno neprimeren“ i izrazio očekivanje da će FIFA istražiti ceo slučaj.

Velika Britanija i Argentina ratovale su 1982. godine zbog Foklandskih ostrva. U sukobu je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, a ostrva su posle rata ostala pod britanskom upravom.

Profesor Tim Klak sa Univerziteta Oksford, rukovodilac projekta mapiranja Foklandskog rata, rekao je za The Telegraph da aktuelni događaji pokazuju da Argentina ne odustaje od svojih teritorijalnih zahteva.

„Argentina će nastaviti da koristi sva nenasilna sredstva, diplomatska, ekonomska i pravna, kako bi povećala pritisak na Veliku Britaniju i stanovnike Foklandskih ostrva. Fudbalska pobeda nad Engleskom samo je dodatno usmerila pažnju svetske javnosti na ovo pitanje“, rekao je Klak.