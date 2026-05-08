STIŽE NOVO ZAHLAĐENJE: Smenjivaće se grmljavina i kiša - Evo kad se očekuje povratak sunčanih dana

NAKON nekoliko dana pravog prolećnog uživanja i visokih temperatura, vreme u Srbiji uskoro se menja iz korena. Meteorolozi najavljuju novo zahlađenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbiju do kraja nedelje očekuje promenljivo, nestabilno i sparno vreme uz smenu sunčanih intervala, kiše i pljuskova sa grmljavinom, dok meteorolozi upozoravaju da su moguće i lokalne nepogode.

RHMZ navodi da će danas biti umereno do potpuno oblačno, a u drugom delu dana mestimično sa kišom. Na području severne, zapadne i centralne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, dok će se jutarnja temperatura kretati od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da se danas očekuje jače pogoršanje vremena koje će sa jugozapada zahvatiti ceo region.

- Uz kišu i grmljavinske pljuskove ponegde su moguće i lokalne nepogode, naročito na severu regiona gde će prvi deo dana biti sunčaniji, uz visok „cape“ indeks. Vetar će biti u skretanju na zapadni smer, a temperatura će opasti posebno u drugom delu dana - naveo je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Svoje prognoze izneo je i meteorolog Nedeljko Todorović.

- Danas oblačno uz kišu koja neće biti jaka i celodnevna, već lokalnog karaktera. Temperatura će blago pasti, oko 20 stepeni - rekao je Todorović gostujući na RTS-u.

RHMZ je za naredne dane aktivirao žuti meteoalarm zbog grmljavine, upozoravajući da vremenske pojave nisu neuobičajene, ali da je potreban dodatni oprez, naročito ukoliko su planirane aktivnosti na otvorenom ili izložene meteorološkom riziku.

Slično vreme očekuje se i za vikend. U subotu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U drugom delu dana na severu, a tokom večeri i noći i u ostalim krajevima, očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura kretaće se od 20 do 25 stepeni.

Prognoza do kraja maja

Todorović je podsetio da je maj poslednji mesec pred zvanični početak leta, zbog čega temperature postepeno rastu, ali da jutarnja i večernja svežina i dalje ostaju karakteristične za ovo doba godine.

- Smenjivaće se topli dani sa temperaturama od 23 do 28 stepeni, a osveženja poput onih 7, 8, 13. i 14. maja doneće pad temperature za nekoliko stepeni, što je tipično za maj - naveo je Todorović.

Prema njegovim rečima, u prvih desetak dana maja neće biti značajnijih padavina, što ne pogoduje poljoprivrednicima, ali se tokom druge polovine meseca očekuje više kiše.

I RHMZ i meteorolozi saglasni su da će od 10. do 13. maja uslediti kratkotrajna stabilizacija i toplije vreme, uz smenu sunčanih perioda i prolazne oblačnosti, dok će kiša i pljuskovi biti ređa pojava.

Međutim, već oko 13. maja očekuje se novo pogoršanje vremena.

- Očekuje se premeštanje jakog hladnog fronta, uz grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode, jak severozapadni vetar i zahlađenje, pa će se oko 14. maja maksimalne temperature kretati od 16 do 19 stepeni - upozorio je Čubrilo.

Novo pogoršanje vremena moguće je i oko 18. maja.

Biometeorološke prilike narednih dana mogu nepovoljno uticati na hronične bolesnike, naročito srčane pacijente, astmatičare i nervno labilne osobe. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima, promenljivo raspoloženje i blaže tegobe, dok se svim učesnicima u saobraćaju savetuje dodatni oprez.

