Torte i kolači

GRIZ KOCKE: Kremasti desert koji se topi u ustima

Milena Tomasevic

19. 04. 2026. u 12:00

Za sve ljubitelje jednostavnih, a bogatih poslastica, ove griz kocke su pravo otkrovenje. Bez uključivanja rerne, uz nekoliko osnovnih sastojaka, dobijate izuzetno kremast kolač koji će osvojiti već na prvi zalogaj.

ГРИЗ КОЦКЕ: Кремасти десерт који се топи у устима

FOTO: Novosti

Podloga

125 gr petit keksa

Krema

  • 1 l mleka
  • 200 gr griza
  • 180 gr šećera
  • 130 gr maslaca
  • 50 gr bele čokolade
  • šlag (po želji)

Priprema

Keks kratko umačite u mleko i ređajte u pleh (20×30 cm) obložen papirom za pečenje. Odvojite malo mleka od ukupne količine i pomešajte ga sa grizom i šećerom. Ostatak mleka stavite da provri, pa u njega dodajte pripremljenu smesu sa grizom. Kuvajte na laganoj vatri uz mešanje dok se ne zgusne kao puding. U vruću kremu dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Ostavite da se ohladi. Maslac umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađenu kremu i sve dobro sjedinite. Krem rasporedite preko podloge od keksa. Po želji premažite umućenim šlagom. Dekorišite kolač po želji. Kolač dobro ohladite, najbolje preko noći.

Prijatno!

