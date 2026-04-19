GRIZ KOCKE: Kremasti desert koji se topi u ustima

Za sve ljubitelje jednostavnih, a bogatih poslastica, ove griz kocke su pravo otkrovenje. Bez uključivanja rerne, uz nekoliko osnovnih sastojaka, dobijate izuzetno kremast kolač koji će osvojiti već na prvi zalogaj.

Podloga

125 gr petit keksa

Krema

1 l mleka

200 gr griza

180 gr šećera

130 gr maslaca

50 gr bele čokolade

šlag (po želji)

Priprema

Keks kratko umačite u mleko i ređajte u pleh (20×30 cm) obložen papirom za pečenje. Odvojite malo mleka od ukupne količine i pomešajte ga sa grizom i šećerom. Ostatak mleka stavite da provri, pa u njega dodajte pripremljenu smesu sa grizom. Kuvajte na laganoj vatri uz mešanje dok se ne zgusne kao puding. U vruću kremu dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Ostavite da se ohladi. Maslac umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađenu kremu i sve dobro sjedinite. Krem rasporedite preko podloge od keksa. Po želji premažite umućenim šlagom. Dekorišite kolač po želji. Kolač dobro ohladite, najbolje preko noći.

Prijatno!