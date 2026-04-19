GRIZ KOCKE: Kremasti desert koji se topi u ustima
Za sve ljubitelje jednostavnih, a bogatih poslastica, ove griz kocke su pravo otkrovenje. Bez uključivanja rerne, uz nekoliko osnovnih sastojaka, dobijate izuzetno kremast kolač koji će osvojiti već na prvi zalogaj.
Podloga
125 gr petit keksa
Krema
- 1 l mleka
- 200 gr griza
- 180 gr šećera
- 130 gr maslaca
- 50 gr bele čokolade
- šlag (po želji)
Priprema
Keks kratko umačite u mleko i ređajte u pleh (20×30 cm) obložen papirom za pečenje. Odvojite malo mleka od ukupne količine i pomešajte ga sa grizom i šećerom. Ostatak mleka stavite da provri, pa u njega dodajte pripremljenu smesu sa grizom. Kuvajte na laganoj vatri uz mešanje dok se ne zgusne kao puding. U vruću kremu dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Ostavite da se ohladi. Maslac umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađenu kremu i sve dobro sjedinite. Krem rasporedite preko podloge od keksa. Po želji premažite umućenim šlagom. Dekorišite kolač po želji. Kolač dobro ohladite, najbolje preko noći.
Prijatno!
Preporučujemo
ČOKO MALINA KOCKE: Desert koji osvaja na prvi zalogaj
10. 04. 2026. u 08:30 >> 07:54
ROLAT BEZ BRAŠNA: Zdrav, ukusan i pun proteina
09. 04. 2026. u 09:00
ZDRAVE POGAČICE OD POVRĆA: Lagan i ukusan izbor za svaki dan
09. 04. 2026. u 07:00
PICA ROLAT: Brzo, sočno i neodoljivo
13. 04. 2026. u 09:00
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
