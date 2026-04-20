Torte i kolači

Hrskavi zalogaji: Kornfleks korpice, dezert koji se spremi očas posla

Slavica Dobrosavljević

20. 04. 2026. u 07:00

Ako ste ljubitelj slatkiša, sigurno ćete uživati u ovom desertu sa medom, čokoladom i orasima.

Хрскави залогаји: Корнфлекс корпице, дезерт који се спреми очас посла

FOTO: Depositphotos/enezselvi

Potrebno je:

- 250 g margarina

- 200 g čokolade za kuvanje

- 150 g iseckanih oraha

- 250 g kornfleksa

- 6 kašika meda

- 4 kašike šećera

Priprema

Margarin iseckan na šnite stavite na šporet. Kada se otopi, dodajte izlomljenu čokoladu, med i šećer. Čim se svi sastojci istope, dobro ih izmešajte, pa sklonite sa ringle. U smesu dodajte iseckane orahe i usitnjen kornfleks, dobro sjedinite i kašičicom napunite papirne korpice za kolače. Stavite u frižider da se stegnu, a zatim poslužite.

