Hrskavi zalogaji: Kornfleks korpice, dezert koji se spremi očas posla
Ako ste ljubitelj slatkiša, sigurno ćete uživati u ovom desertu sa medom, čokoladom i orasima.
Potrebno je:
- 250 g margarina
- 200 g čokolade za kuvanje
- 150 g iseckanih oraha
- 250 g kornfleksa
- 6 kašika meda
- 4 kašike šećera
Priprema
Margarin iseckan na šnite stavite na šporet. Kada se otopi, dodajte izlomljenu čokoladu, med i šećer. Čim se svi sastojci istope, dobro ih izmešajte, pa sklonite sa ringle. U smesu dodajte iseckane orahe i usitnjen kornfleks, dobro sjedinite i kašičicom napunite papirne korpice za kolače. Stavite u frižider da se stegnu, a zatim poslužite.
