Lisnati štapići: Mekani i hrskavi zalogaji

Spolja blago hrskavi, iznutra mekani i puni ukusa, idealni su za doručak, užinu ili kao ukusno predjelo uz druženje sa porodicom i prijateljima.

Sastojci:

Za testo:

300 ml mlakog mleka

1/2 kockice svežeg kvasca

2 kašičice šećera

1 kašičica soli

5 kašičica ulja

600 gr brašna

Za nadev:

200 gr feta sira

150 gr omekšalog margarina

1 jaje (za premazivanje)

Priprema:

Priprema testa:

U 50 ml mlakog mleka dodajte kvasac i kašičicu šećera, promešajte i ostavite 10 minuta da nadođe. U većoj posudi pomešajte preostalo mleko, ulje, so i šećer. Dodajte aktivirani kvasac, pa postepeno ubacujte brašno i mesite dok ne dobijete meko, glatko testo.Pokrijte i ostavite da naraste 30–40 minuta.

Naraslo testo podelite na 5–6 loptica. Svaku razvucite, premažite margarinom i ređajte jednu preko druge (poslednju ne premazujte). Sve zajedno razvucite u pravougaonik debljine oko 0,5 cm.

Nadev i oblikovanje štapića:

Premažite sirom, preklopite testo i blago pritisnite krajeve. Isecite na trake širine oko 2 cm i svaku uvrnite nekoliko puta. Ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite da odmore 15 minuta, premažite umućenim jajetom i pospite susamom po želji. Pecite na 220°C oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Uživajte!