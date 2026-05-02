Peciva i pite

Lisnati štapići: Mekani i hrskavi zalogaji

Milena Tomasevic

02. 05. 2026. u 06:00

Spolja blago hrskavi, iznutra mekani i puni ukusa, idealni su za doručak, užinu ili kao ukusno predjelo uz druženje sa porodicom i prijateljima.

Лиснати штапићи: Мекани и хрскави залогаји

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za testo:

  • 300 ml mlakog mleka
  • 1/2 kockice svežeg kvasca
  • 2 kašičice šećera
  • 1 kašičica soli
  • 5 kašičica  ulja
  • 600 gr brašna 

Za nadev:

  • 200 gr feta sira 
  • 150 gr omekšalog margarina
  • 1 jaje (za premazivanje)

Priprema:

Priprema testa:

U 50 ml mlakog mleka dodajte kvasac i kašičicu šećera, promešajte i ostavite 10 minuta da nadođe. U većoj posudi pomešajte preostalo mleko, ulje, so i šećer. Dodajte aktivirani kvasac, pa postepeno ubacujte brašno i mesite dok ne dobijete meko, glatko testo.Pokrijte i ostavite da naraste 30–40 minuta.

Naraslo testo podelite na 5–6 loptica. Svaku razvucite, premažite margarinom i ređajte jednu preko druge (poslednju ne premazujte). Sve zajedno razvucite u pravougaonik debljine oko 0,5 cm.

Nadev i oblikovanje štapića:

Premažite sirom, preklopite testo i blago pritisnite krajeve. Isecite na trake širine oko 2 cm i svaku uvrnite nekoliko puta. Ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite da odmore 15 minuta, premažite umućenim jajetom i pospite susamom po želji. Pecite na 220°C oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Uživajte!

Doneo joj je ogromnu slavu: Koji nadimak je Zorice Brunclik imala na početku karijere?

