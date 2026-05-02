Lisnati štapići: Mekani i hrskavi zalogaji
Spolja blago hrskavi, iznutra mekani i puni ukusa, idealni su za doručak, užinu ili kao ukusno predjelo uz druženje sa porodicom i prijateljima.
Sastojci:
Za testo:
- 300 ml mlakog mleka
- 1/2 kockice svežeg kvasca
- 2 kašičice šećera
- 1 kašičica soli
- 5 kašičica ulja
- 600 gr brašna
Za nadev:
- 200 gr feta sira
- 150 gr omekšalog margarina
- 1 jaje (za premazivanje)
Priprema:
Priprema testa:
U 50 ml mlakog mleka dodajte kvasac i kašičicu šećera, promešajte i ostavite 10 minuta da nadođe. U većoj posudi pomešajte preostalo mleko, ulje, so i šećer. Dodajte aktivirani kvasac, pa postepeno ubacujte brašno i mesite dok ne dobijete meko, glatko testo.Pokrijte i ostavite da naraste 30–40 minuta.
Naraslo testo podelite na 5–6 loptica. Svaku razvucite, premažite margarinom i ređajte jednu preko druge (poslednju ne premazujte). Sve zajedno razvucite u pravougaonik debljine oko 0,5 cm.
Nadev i oblikovanje štapića:
Premažite sirom, preklopite testo i blago pritisnite krajeve. Isecite na trake širine oko 2 cm i svaku uvrnite nekoliko puta. Ređajte u pleh obložen papirom za pečenje. Ostavite da odmore 15 minuta, premažite umućenim jajetom i pospite susamom po želji. Pecite na 220°C oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Uživajte!
Preporučujemo
GRIZ KOCKE: Kremasti desert koji se topi u ustima
19. 04. 2026. u 12:00
LOTUS SPEKULOS ČIZKEJK: Kremast, bogat i neodoljiv desert
19. 04. 2026. u 11:00
RIGATONI SA KOBASICOM: Ukus Italije na vašem stolu
18. 04. 2026. u 09:00
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Najgori greh u kući: Zašto vas prate nevolje iako se trudite da budete pravedni
OTKRIJTE koji je to najgori greh u kući koji blokira uspeh i radost. Praktični saveti za povratak mira i sloge.
01. 05. 2026. u 21:38
