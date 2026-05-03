Pošalji recept

Efektnog izgleda, a i ukusa: Punjena jaja, savršeno predjelo uz pršutu

Bojana Jovanović

03. 05. 2026. u 07:00

Sa sirom, renom i vlašcem ova jaja ukusa su koji se dugo pamti, a recept se odmah prenosi dalje.

Ефектног изгледа, а и укуса: Пуњена јаја, савршено предјело уз пршуту

Foto: Depositphotos/Rawlik

Potrebno je:

- 4 jajeta

- 2 kašike rena
- 60 g svežeg kravljeg sira
- so
- biber
- 2 kašičice sitno iseckanog vlašca

Priprema:

Jaja kuvajte u blago posoljenoj, kipućoj vodi 10 minuta. Kada budu tvrdo kuvana oljuštite ih, prepolovite po dužini i izvadite žumanca. Zatim žumanca, ren, sir, so i biber mešajte sve dok ne dobijete potpuno homogenu smesu. Količinu rena možete prilagoditi sopstvenom ukusu. Na kraju umešajte kašičicu sitno iseckanog vlašca. Tako dobijenom smesom punite polutke jaja i pospite ih preostalim vlašcem. Poslužite uz pršut.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Igra je podignuta na viši nivo uz praznične bonuse

Igra je podignuta na viši nivo uz praznične bonuse