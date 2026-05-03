Efektnog izgleda, a i ukusa: Punjena jaja, savršeno predjelo uz pršutu
Sa sirom, renom i vlašcem ova jaja ukusa su koji se dugo pamti, a recept se odmah prenosi dalje.
Potrebno je:
- 4 jajeta
- 60 g svežeg kravljeg sira
- so
- biber
- 2 kašičice sitno iseckanog vlašca
Priprema:
Jaja kuvajte u blago posoljenoj, kipućoj vodi 10 minuta. Kada budu tvrdo kuvana oljuštite ih, prepolovite po dužini i izvadite žumanca. Zatim žumanca, ren, sir, so i biber mešajte sve dok ne dobijete potpuno homogenu smesu. Količinu rena možete prilagoditi sopstvenom ukusu. Na kraju umešajte kašičicu sitno iseckanog vlašca. Tako dobijenom smesom punite polutke jaja i pospite ih preostalim vlašcem. Poslužite uz pršut.
Preporučujemo
Sa suvim hlebom i biljnim začinima: Drugačija carska pita
23. 04. 2026. u 07:00
Kuhinjske čarolije: Evo kako da umesite mekanu i sočnu štrudlu
16. 04. 2026. u 23:00
ZA PROBIRLjIVE SLADOKUSCE: Nežni kolač sa šlagom
05. 04. 2026. u 07:00
Pripremaju se brzo i lako: Medeno srce kocke, poješćete ih očas posla
16. 04. 2026. u 07:00
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Rusija sprema napad na TRI evropske zemlje - želi da testira NATO: Alarmantne tvrdnje stručnjaka
PREMA novoj analizi, Rusija se aktivno priprema za napad na baltičke države, što bi predstavljalo veliki vojni izazov za Zapad. Takvim potezom, Vladimir Putin bi testirao spremnost NATO-a da brani tri male članice - Estoniju, Letoniju i Litvaniju - u slučaju mogućeg početka Trećeg svetskog rata.
02. 05. 2026. u 21:42
Komentari (0)