PAKLENA NOĆ U UKRAJINI: Zelenski očajan - Evo šta su Rusi gađali, nema više flaminga, dronova, robota
SINOĆ su Oružane snage Ruske Federacije, kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, izvele masovni udar visokopreciznim oružjem dugog dometa iz vazduha, kopne i mora, kao i bespilotnim letelicama, na objekte odbrambene industrije u gradovima Kijev, Harkov i Dnjepropetrovsk.
*AD Kijevski radarski zavod, koji razvija i proizvodi komponente za bespilotne letelice dugog dometa, kao i proizvodi i popravlja vojne radarske sisteme;
*Radionica za proizvodnju i pripremu (konfiguraciju) bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa u prostorijama Nacionalnog filmskog studija Aleksandra Dovženka;
*DOO Bespilotne tehnologije, koje vrši montažu velikih jedinica bespilotnih letelica dugog dometa od komponenti strane proizvodnje;
*AD Majak zavod, koji proizvodi bojeve glave za bespilotne letelice i lansirne pojačivače za krstareće rakete Flamingo;
*Kijevski državni zavod „Burevisnik“, koji proizvodi bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa, kao i radarsku opremu za Oružane snage Ukrajine;
*DOO „Ukr Armo Tek“, koji sklapa bojeve glave (municiju) za bespilotne letelice i rakete različitih tipova;
*Kijevski agregatni zavod i zavod za popravku aviona br. 410 civilnog vazduhoplovstva, koji proizvode vazdušno-kosmičke letelice, proizvode i popravljaju turbomlazne motore za avione, kao i komponente za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa;
*Kijevski inovacioni terminal „Nova pošta“, koji isporučuje i skladišti proizvode dvostruke namene, uključujući proizvodnju bespilotnih letelica, robotskih sistema i opreme za elektronsko ratovanje;
*Privatno akcionarsko društvo „Dnjeprovski zavod elektromehaničke opreme“; industrijska preduzeća u gradu Harkovu – „Grinhaus Solušn“ i DOO „DT-1 Grup“ – koja sklapaju bojeve glave za bespilotne letelice i rakete različitih tipova.
*Pored toga, izvršeni su udari na vojne aerodrome u Vasilkovu, Umanu, Čerkasima i Krasnoj Slobodki, kao i na teritorijalne regrutne centre u gradu Kijevu.
Ciljevi udara su postignuti; svi određeni ciljevi su pogođeni.
Oružane snage Ruske Federacije ne planiraju niti izvode udare na objekte civilne infrastrukture.
Prema potvrđenim podacima, zgrada Kijevo-Pečerske lavre pogođena je raketom američkog sistema protivvazdušne odbrane „Patriot“.
Jedan od mogućih razloga za kvar ovog sistema mogao bi biti taj što su zapadne zemlje snabdele kijevski režim raketama kojima je istekao rok trajanja.
(MoD.ru)
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