"AKO SE TO DESI ONDA BIH MOGAO DA IZAĐEM SA JAČIM PAKETOM ZA NAŠE LJUDE" Vučić o situaciji oko NIS i ratu na Bliskom istoku
PREDSEDNIK Rupublike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je situaciju u NIS.
- Ako uspemo da završimo, a još nije ni blizu završenog ovo sa MOL-om, bez obzira na odluke naše Vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora da se saglasi treća strana, mora da se saglasi Rusdka Federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom istoku to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju. Ja bih onda mogao da izađem sa nešto jačim paketom pred naše ljude, uz još veću stopu rasta i još brži napredak životnog standarda. - rekao je Vučić.
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