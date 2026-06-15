RUSI O NAPADU NA PRAVOSLAVNU SVETINJU: Američki "patriot" pogodio Kijevsko-pečersku lavru

MINISTARSTVO odbrane Rusije tvrdi da je Kijevsko-pečerska lavra pogođena raketnim sistemom protivvazdušne odbrane "patriot" američke proizvodnje, navodeći da bi jedan od razloga za to moglo da bude slanje Ukrajini tih raketa kojima je istekao rok korišćenja.

Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

"Prema potvrđenim izveštajima, raketa američkog sistema protivvazdušne odbrane patriot pogodila je kompleks Kijevo-pečerske lavre", navodi se u saopštenju ministarstva, preneo je TASS.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da je Državna služba za vanredne situacije već ugasila požar na krovu Uspenskog sabornog hrama Kijevo-pečerske lavre koji je izbio nakon ruskog napada na Kijev.

🤯 A Russian missile struck the Kyiv Pechersk Lavra



Following the overnight attack on Kyiv, the roof of the Dormition Cathedral caught fire. The cathedral is the main church of the monastery, founded nearly a thousand years ago and regarded as one of the most revered sites in… pic.twitter.com/DlODF1Eg2Q — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

"Otklanjanje posledica ruskih napada je u toku u Kijevu, kao i u Harkovu", naveo je Zelenski na Fejsbuku.

Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, dok je požar zahvatio Kijevo-pečersku lavru, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini koji je na listi svetske baštine Uneska.

"Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju", saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Kako je naveo, požar je izbio na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre i zapalio se krov Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.