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FOTO: Eitan ABRAMOVICH / AFP / Profimedia

SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ 0:0

STADION: Hard Rok u Majamiju. KAPACITET: 64.767. SUDIJA: Mauricio Mariani (Italija).

SAUDIJSKA ARABIJA: Al Ouais - Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi - Al Šamat, Kano, Al Kaibari, Al Davsari - Al Žuvair, Al Buraikan.

URUGVAJ: Muslera - Varela, Kaseres, Olivera, Vinja - Valverde, Ugarte, Bentankur, Arauho - Vinjas, Nunjez.

TOK MEČA

8. minut - Urugvajci gube loptu, ali Saudijci to ne koriste. Bez preteranih uzbuđenja na terenu.

5. minut - Prete Urugvajci, pokušao je Arauho udarcem sa 13 metara, zablistao je Al Ouais, 34-godišnji golman je odbranom izboksovao loptu u polje!

Čak 31 stepen izmeren je pre početka ovog meča! Pakleni uslovi za igru.

Pravdu u današnjem susretu deli italijan Mauricio Mariani.

1. minut - Počeo je duel!

PRE UTAKMICE

23.57 - Najpre himna Saudijske Arabije, potom i urugvajska.

23.54 - Uskoro počinje meč na Floridi!

23.34 - Zbog protesta zbog nekih odluka FIFA, selektor Urusa Marselo Bijelsa je tokom izjave pre meča, gledao u pod umesto u kameru:

Marcelo Bielsa refused to do any acting during the official World Cup photoshoot.



The Uruguayan 🇺🇾 coach has repeatedly denounced the tournament in the United States, criticizing its commercial and political excesses.



pic.twitter.com/2ih09m0CXZ — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 15, 2026

23.22 - Dobro veče i dobrodošli na lajv blog "Novosti", posvećen meču na Floridi. Izašli su i sastavi večerašnjih rivala, pa klupe izgledaju ovako:

Saudijska Arabija - Al Akidi, Al Davsari, Al Ganam, Al Hamdan, Al Džohani, Al Kasar, Al Šehri, Bušal, Hedži, Kadiš, Ladžami, Madžraši, Mandaš, Tahri, Jahija.

Urugvaj - Agire, Bueno, Kanobio, De la Kruz, Himenez, Martinez, Mele, Peljistri, Pikerez, Rošet, Rodrigez, Sanabria, Salasar.

AP Photo/Marta Lavandier Tekst potpisa

Uvod

Program za utorak na šampionatu sveta, po srednjeevropskom vremenu, otvaraju selekcije Saudijske Arabije i Urugvaja koje će odmeriti snagu u drugom meču Grupe H.

Biće to sigurno okršaj za drugo ili treće mesto, budući da su Španci viđeni kao najbolja selekcija u ovoj grupi.

Ujedno, prvi put više od decenije, u južnoameričkom timu nećemo gledati bar jednog od dvojice legendarnih golgetera, Luisa Suareza ili Edinsona Kavanija, koji su obeležili epohu u nacionalnom timu nebesko-plavih. Njihov izostanak nadoknadiće prekaljeni vuk, Marselo Bijelsa (70), popularni "El Loko" će se po svemu sudeći na ovom Svetskom šampionatu i oprostiti od selektorskog posla.

Nema sumnje da od nekadašnjeg tvorca zlatnih Argentinaca sa Olimpijskih igara 2004. možemo da očekujemo ofanzivnu igru od starta, a da li će Saudijci biti spremni da odgovore na to, ostaje da se vidi.

Najveći aduti "Urusa" su Federiko Valverde, kapiten madridskog Reala, kao i nekadašnji napadač Liverpula, Darvin Nunjez, koji je nedavno dobio otkaz upravo u državi današnjeg rivala, pošto su mu čelnici Al Hilala saopštili da ne računaju na njega.

Tokom istorije, Arabija i Urugvaj igrali su tri puta i imaju ravnopravan bilans. Poslednji meč je bio 2018. godine na Mundijalu u Rusiji, kada su Južnoamerikanci slavili golom već pomenutog Luisa Suareza sa 1:0, koji je postigao u 23. minutu.

Pre toga su odradili dve prijateljske utakmice, 10. oktobra 2014. bilo je 1:1, dok su "šeici" slavili 2002. godine sa 3:2.

Standings provided by Sofascore

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