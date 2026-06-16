uživoPRENOS, SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ! Šeici prekidaju crni niz, prvo SP bez njih dvojice!
Sva dešavanja sa utakmice na Floridi pratite iz minuta u minut na našem portalu.
SAUDIJSKA ARABIJA - URUGVAJ 0:0
STADION: Hard Rok u Majamiju. KAPACITET: 64.767. SUDIJA: Mauricio Mariani (Italija).
SAUDIJSKA ARABIJA: Al Ouais - Abdulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi - Al Šamat, Kano, Al Kaibari, Al Davsari - Al Žuvair, Al Buraikan.
URUGVAJ: Muslera - Varela, Kaseres, Olivera, Vinja - Valverde, Ugarte, Bentankur, Arauho - Vinjas, Nunjez.
TOK MEČA
8. minut - Urugvajci gube loptu, ali Saudijci to ne koriste. Bez preteranih uzbuđenja na terenu.
5. minut - Prete Urugvajci, pokušao je Arauho udarcem sa 13 metara, zablistao je Al Ouais, 34-godišnji golman je odbranom izboksovao loptu u polje!
Čak 31 stepen izmeren je pre početka ovog meča! Pakleni uslovi za igru.
Pravdu u današnjem susretu deli italijan Mauricio Mariani.
1. minut - Počeo je duel!
PRE UTAKMICE
23.57 - Najpre himna Saudijske Arabije, potom i urugvajska.
23.54 - Uskoro počinje meč na Floridi!
23.34 - Zbog protesta zbog nekih odluka FIFA, selektor Urusa Marselo Bijelsa je tokom izjave pre meča, gledao u pod umesto u kameru:
23.22 - Dobro veče i dobrodošli na lajv blog "Novosti", posvećen meču na Floridi. Izašli su i sastavi večerašnjih rivala, pa klupe izgledaju ovako:
Saudijska Arabija - Al Akidi, Al Davsari, Al Ganam, Al Hamdan, Al Džohani, Al Kasar, Al Šehri, Bušal, Hedži, Kadiš, Ladžami, Madžraši, Mandaš, Tahri, Jahija.
Urugvaj - Agire, Bueno, Kanobio, De la Kruz, Himenez, Martinez, Mele, Peljistri, Pikerez, Rošet, Rodrigez, Sanabria, Salasar.
Uvod
Program za utorak na šampionatu sveta, po srednjeevropskom vremenu, otvaraju selekcije Saudijske Arabije i Urugvaja koje će odmeriti snagu u drugom meču Grupe H.
Biće to sigurno okršaj za drugo ili treće mesto, budući da su Španci viđeni kao najbolja selekcija u ovoj grupi.
Ujedno, prvi put više od decenije, u južnoameričkom timu nećemo gledati bar jednog od dvojice legendarnih golgetera, Luisa Suareza ili Edinsona Kavanija, koji su obeležili epohu u nacionalnom timu nebesko-plavih. Njihov izostanak nadoknadiće prekaljeni vuk, Marselo Bijelsa (70), popularni "El Loko" će se po svemu sudeći na ovom Svetskom šampionatu i oprostiti od selektorskog posla.
Nema sumnje da od nekadašnjeg tvorca zlatnih Argentinaca sa Olimpijskih igara 2004. možemo da očekujemo ofanzivnu igru od starta, a da li će Saudijci biti spremni da odgovore na to, ostaje da se vidi.
Najveći aduti "Urusa" su Federiko Valverde, kapiten madridskog Reala, kao i nekadašnji napadač Liverpula, Darvin Nunjez, koji je nedavno dobio otkaz upravo u državi današnjeg rivala, pošto su mu čelnici Al Hilala saopštili da ne računaju na njega.
Tokom istorije, Arabija i Urugvaj igrali su tri puta i imaju ravnopravan bilans. Poslednji meč je bio 2018. godine na Mundijalu u Rusiji, kada su Južnoamerikanci slavili golom već pomenutog Luisa Suareza sa 1:0, koji je postigao u 23. minutu.
Pre toga su odradili dve prijateljske utakmice, 10. oktobra 2014. bilo je 1:1, dok su "šeici" slavili 2002. godine sa 3:2.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
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