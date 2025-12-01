ŠKOTSKI VOĆNI HLEB SA MEDOM: Savršena topla užina
Topao, aromatičan i punjen sočnim suvim voćem, ovaj škotski voćni hleb sa medom je idealan za doručak, popodnevnu užinu ili kao poslastica uz čaj.
Sastojci:
500 gr univerzalnor brašna
2 kašičice praška za pecivo
1 kašičica sode bikarbone
1/2 kašičice soli
1 kašičica cimeta
1/2 kašičice mleveni muškatni oraščić
100 gr neslanog putera
150 gr meda
250 ml melka
100 gr suvih kajsija
100 gr suvog grožđa
100 gr brusnice
50 gr seckanih oraha
Uputstvo:
Zagrejte rernu na 180°C i pripremite pleh za hleb veličine oko 23x13 cm, podmažite ga i obložite papirom za pečenje. U velikoj činiji izmešajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so, cimet i muškatni oraščić. U drugoj činiji umutite omekšali puter sa medom i smeđim šećerom dok smesa ne postane lagana i pahuljasta. Dodajte jaja jedno po jedno, pa postepeno mleko, mešajući dok ne dobijete glatku smesu. Postepeno dodajte suve sastojke u vlažnu smesu lagano mešajući. Umešajte suvo voće i orašaste plodove. Sipajte testo u pripremljeni pleh i zagladite vrh. Pecite 50–60 minuta dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ako vrh prebrzo porumeni, pokrijte folijom.
Uživajte!
