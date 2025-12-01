ŠKOTSKI VOĆNI HLEB SA MEDOM: Savršena topla užina

Topao, aromatičan i punjen sočnim suvim voćem, ovaj škotski voćni hleb sa medom je idealan za doručak, popodnevnu užinu ili kao poslastica uz čaj.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr univerzalnor brašna

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

1/2 kašičice soli

1 kašičica cimeta

1/2 kašičice mleveni muškatni oraščić

100 gr neslanog putera

150 gr meda

250 ml melka

100 gr suvih kajsija

100 gr suvog grožđa

100 gr brusnice

50 gr seckanih oraha

Uputstvo:

Zagrejte rernu na 180°C i pripremite pleh za hleb veličine oko 23x13 cm, podmažite ga i obložite papirom za pečenje. U velikoj činiji izmešajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so, cimet i muškatni oraščić. U drugoj činiji umutite omekšali puter sa medom i smeđim šećerom dok smesa ne postane lagana i pahuljasta. Dodajte jaja jedno po jedno, pa postepeno mleko, mešajući dok ne dobijete glatku smesu. Postepeno dodajte suve sastojke u vlažnu smesu lagano mešajući. Umešajte suvo voće i orašaste plodove. Sipajte testo u pripremljeni pleh i zagladite vrh. Pecite 50–60 minuta dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ako vrh prebrzo porumeni, pokrijte folijom.

Uživajte!