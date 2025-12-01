Torte i kolači

ŠKOTSKI VOĆNI HLEB SA MEDOM: Savršena topla užina

Milena Tomasevic

01. 12. 2025. u 15:00

Topao, aromatičan i punjen sočnim suvim voćem, ovaj škotski voćni hleb sa medom je idealan za doručak, popodnevnu užinu ili kao poslastica uz čaj.

ШКОТСКИ ВОЋНИ ХЛЕБ СА МЕДОМ: Савршена топла ужина

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr univerzalnor brašna 
2 kašičice praška za pecivo 
1 kašičica sode bikarbone 
1/2 kašičice soli
1 kašičica cimeta
1/2 kašičice mleveni muškatni oraščić
100 gr neslanog putera 
150 gr meda
250 ml melka
100 gr suvih kajsija
100 gr suvog grožđa 
100 gr brusnice 
50 gr seckanih oraha

Uputstvo:

Zagrejte rernu na 180°C i pripremite pleh za hleb veličine oko 23x13 cm, podmažite ga i obložite papirom za pečenje. U velikoj činiji izmešajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, so, cimet i muškatni oraščić. U drugoj činiji umutite omekšali puter sa medom i smeđim šećerom dok smesa ne postane lagana i pahuljasta. Dodajte jaja jedno po jedno, pa postepeno mleko, mešajući dok ne dobijete glatku smesu. Postepeno dodajte suve sastojke u vlažnu smesu lagano mešajući. Umešajte suvo voće i orašaste plodove. Sipajte testo u pripremljeni pleh i zagladite vrh. Pecite 50–60 minuta dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ako vrh prebrzo porumeni, pokrijte folijom.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose