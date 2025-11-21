Torte i kolači

PUFNASTI MERMERNI KOLAČ: Recept za brz i jednostavan kolač

Milena Tomasevic

21. 11. 2025. u 15:29

Ovo je jedan od onih kolača koji miriše na dom od trenutka kada počnete da mešate sastojke. Mermerni kolač je klasik koji nikada ne izlazi iz mode – mekan, nežan, vazdušast i sa prelepim čokoladno-vanilin uzorkom koji ostavlja utisak kada se iseče.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kolač:
  • 4 jaja
  • 1 šolja šećera
  • 1 šolja mleka
  • 180 gr putera (otopljenog i ohlađenog)
  • 2,5 šolje univerzalnog brašna
  • 2 kašičice praška za pecivo
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 2 kašike kakao praha
  • prstohvat soli

Dodatno:

  • šećer u prahu za posipanje

Priprema

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla, lagana i pufnasta. Dodajte mleko i vanilu.

Umešajte ohlađeni otopljeni puter. Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli, pa dodajte u smesu. Nežno mešajte špatulom dok se sve ne sjedini.

Podelite testo na dva jednaka dela. U jedan deo dodajte kakao prah i dobro izmešajte. Drugi deo ostavite kao vanila varijantu.

Podmažite kalup puterom i pospite brašnom. U kalup naizmenično sipajte svetlo i tamno testo (npr. kašika svetlog, kašika tamnog). Na kraju, čačkalicom ili nožem lagano iscrtajte cik-cak linije da dobijete mermerni efekat.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C (350°F) 45–55 minuta. Kada ubacite čačkalicu i izađe suva, kolač je gotov. Ohladite ga.

Kada se kolač ohladi, obilno ga pospite šećerom u prahu.

Prijatno!

