PUFNASTI MERMERNI KOLAČ: Recept za brz i jednostavan kolač

Ovo je jedan od onih kolača koji miriše na dom od trenutka kada počnete da mešate sastojke. Mermerni kolač je klasik koji nikada ne izlazi iz mode – mekan, nežan, vazdušast i sa prelepim čokoladno-vanilin uzorkom koji ostavlja utisak kada se iseče.

Sastojci



4 jaja

1 šolja šećera

1 šolja mleka

180 gr putera (otopljenog i ohlađenog)

2,5 šolje univerzalnog brašna

2 kašičice praška za pecivo

1 kašičica ekstrakta vanile

2 kašike kakao praha

prstohvat soli

Dodatno:

šećer u prahu za posipanje

Priprema

Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla, lagana i pufnasta. Dodajte mleko i vanilu.

Umešajte ohlađeni otopljeni puter. Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli, pa dodajte u smesu. Nežno mešajte špatulom dok se sve ne sjedini.

Podelite testo na dva jednaka dela. U jedan deo dodajte kakao prah i dobro izmešajte. Drugi deo ostavite kao vanila varijantu.

Podmažite kalup puterom i pospite brašnom. U kalup naizmenično sipajte svetlo i tamno testo (npr. kašika svetlog, kašika tamnog). Na kraju, čačkalicom ili nožem lagano iscrtajte cik-cak linije da dobijete mermerni efekat.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C (350°F) 45–55 minuta. Kada ubacite čačkalicu i izađe suva, kolač je gotov. Ohladite ga.

Kada se kolač ohladi, obilno ga pospite šećerom u prahu.

Prijatno!