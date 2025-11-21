PUFNASTI MERMERNI KOLAČ: Recept za brz i jednostavan kolač
Ovo je jedan od onih kolača koji miriše na dom od trenutka kada počnete da mešate sastojke. Mermerni kolač je klasik koji nikada ne izlazi iz mode – mekan, nežan, vazdušast i sa prelepim čokoladno-vanilin uzorkom koji ostavlja utisak kada se iseče.
Sastojci
- 4 jaja
- 1 šolja šećera
- 1 šolja mleka
- 180 gr putera (otopljenog i ohlađenog)
- 2,5 šolje univerzalnog brašna
- 2 kašičice praška za pecivo
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 2 kašike kakao praha
- prstohvat soli
Dodatno:
- šećer u prahu za posipanje
Priprema
Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla, lagana i pufnasta. Dodajte mleko i vanilu.
Umešajte ohlađeni otopljeni puter. Posebno pomešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli, pa dodajte u smesu. Nežno mešajte špatulom dok se sve ne sjedini.
Podelite testo na dva jednaka dela. U jedan deo dodajte kakao prah i dobro izmešajte. Drugi deo ostavite kao vanila varijantu.
Podmažite kalup puterom i pospite brašnom. U kalup naizmenično sipajte svetlo i tamno testo (npr. kašika svetlog, kašika tamnog). Na kraju, čačkalicom ili nožem lagano iscrtajte cik-cak linije da dobijete mermerni efekat.
Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C (350°F) 45–55 minuta. Kada ubacite čačkalicu i izađe suva, kolač je gotov. Ohladite ga.
Kada se kolač ohladi, obilno ga pospite šećerom u prahu.
Prijatno!
