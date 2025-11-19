ROL BAKLAVA SA MALINAMA I PLAZMOM: Recept za savršenu poslasticu
Uživajte u slatkoj čaroliji koju lako možete pripremiti kod kuće! Ovaj recept spaja hrskave kore, kremasti fil od Plazme i griza i svežu malinu, stvarajući savršenu kombinaciju ukusa i tekstura.
Sastojci:
- 500 gr kora za baklavu
Za sirup:
- 600 gr šećera
- 1/2 l vode
- 1 kesica vanilin šećera
- 3 kriške limuna
Za fil:
- 300 gr mlevene Plazme
- 200 gr griza
- 100 gr šećera
- 1 kašičica praška za pecivo
- 500 gr zamrznutih malina
- voda po potrebi
- ulje za premazivanje kora
Priprema:
Sirup:
Skuvajte šećer, vanilin šećer i vodu. Kada provri, kuvajte još 5 minuta, a pri kraju dodajte kriške limuna. Ostavite sirup da se ohladi.
Fil:
Pomešajte mlevenu p
lazmu, griz, šećer i prašak za pecivo. Dodajte malo vode po potrebi da fil bude kompaktan i da se lako raspoređuje.
Od 20 kora napravite 10 rola. Prvu koru premažite uljem. Drugu koru premažite uljem, pa rasporedite deo fila po celoj dužini. Poređajte maline duž fila i čvrsto urolajte. Rolate premažite uljem i isecite na delove dugačine oko 5 cm. Pecite na 180°C dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Pečene rolate prelijte hladnim sirupom. Ostavite da dobro upiju sirup.
Uživajte!
