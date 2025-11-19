Torte i kolači

ROL BAKLAVA SA MALINAMA I PLAZMOM: Recept za savršenu poslasticu

Milena Tomasevic

19. 11. 2025. u 22:21

Uživajte u slatkoj čaroliji koju lako možete pripremiti kod kuće! Ovaj recept spaja hrskave kore, kremasti fil od Plazme i griza i svežu malinu, stvarajući savršenu kombinaciju ukusa i tekstura.

РОЛ БАКЛАВА СА МАЛИНАМА И ПЛАЗМОМ: Рецепт за савршену посластицу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr kora za baklavu

Za sirup:

  • 600 gr šećera
  • 1/2 l vode
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 3 kriške limuna

Za fil:

  • 300 gr mlevene Plazme
  • 200 gr griza
  • 100 gr šećera
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 500 gr zamrznutih malina
  • voda po potrebi
  • ulje za premazivanje kora

Priprema:
Sirup:

Skuvajte šećer, vanilin šećer i vodu. Kada provri, kuvajte još 5 minuta, a pri kraju dodajte kriške limuna. Ostavite sirup da se ohladi.

Fil:

Pomešajte mlevenu p

lazmu, griz, šećer i prašak za pecivo. Dodajte malo vode po potrebi da fil bude kompaktan i da se lako raspoređuje.

Od 20 kora napravite 10 rola. Prvu koru premažite uljem. Drugu koru premažite uljem, pa rasporedite deo fila po celoj dužini. Poređajte maline duž fila i čvrsto urolajte. Rolate premažite uljem i isecite na delove dugačine oko 5 cm. Pecite na 180°C dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Pečene rolate prelijte hladnim sirupom. Ostavite da dobro upiju sirup.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."