ROL BAKLAVA SA MALINAMA I PLAZMOM: Recept za savršenu poslasticu

Uživajte u slatkoj čaroliji koju lako možete pripremiti kod kuće! Ovaj recept spaja hrskave kore, kremasti fil od Plazme i griza i svežu malinu, stvarajući savršenu kombinaciju ukusa i tekstura.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 gr kora za baklavu

Za sirup:

600 gr šećera

1/2 l vode

1 kesica vanilin šećera

3 kriške limuna

Za fil:

300 gr mlevene Plazme

200 gr griza

100 gr šećera

1 kašičica praška za pecivo

500 gr zamrznutih malina

voda po potrebi

ulje za premazivanje kora

Priprema:

Sirup:

Skuvajte šećer, vanilin šećer i vodu. Kada provri, kuvajte još 5 minuta, a pri kraju dodajte kriške limuna. Ostavite sirup da se ohladi.

Fil:

Pomešajte mlevenu p

lazmu, griz, šećer i prašak za pecivo. Dodajte malo vode po potrebi da fil bude kompaktan i da se lako raspoređuje.

Od 20 kora napravite 10 rola. Prvu koru premažite uljem. Drugu koru premažite uljem, pa rasporedite deo fila po celoj dužini. Poređajte maline duž fila i čvrsto urolajte. Rolate premažite uljem i isecite na delove dugačine oko 5 cm. Pecite na 180°C dok ne dobiju zlatno-žutu boju. Pečene rolate prelijte hladnim sirupom. Ostavite da dobro upiju sirup.

Uživajte!