KOLAČ OD JABUKA I CIMETA: Tako jednostavan, a tako ukusan!

Savršeno mirišljav i sočan kolač od jabuka koji će osvojiti sve generacije.

FOTO: Novosti

Sastojci :



400 gr jabuka

300 gr brašna + malo za posipanje kalupa

½ kesice praška za pecivo

1 kašičica cimeta

200 gr putera (sobne temperature) + malo za podmazivanje

1 prstohvat soli

200 gr šećera

3 jaja (veličina M)

40 ml mleka

Za preliv:

50 gr smeđeg šećera

4 kašičice cimeta

Priprema:

Oljuštite jabuke, uklonite jezgro i isecite ih na sitne kockice. Pomešajte brašno, prašak za pecivo i 1 kašičicu cimeta.

Umutite puter, šećer i prstohvat soli dok ne postanu penasti. Dodajte jaja jedno po jedno, mešajući posle svakog. Naizmenično dodajte mešavinu brašna i mleko. Umešajte kockice jabuke.

Kalup prečnika 26 cm podmažite i pobrašnjavite. Sipajte testo u kalup i po površini ravnomerno pospite mešavinu smeđeg šećera i preostale 4 kašičice cimeta.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta. Po želji preliti malo čokoladom.

Uživajte!