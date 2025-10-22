Torte i kolači

KOLAČ OD JABUKA I CIMETA: Tako jednostavan, a tako ukusan!

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 19:00

Savršeno mirišljav i sočan kolač od jabuka koji će osvojiti sve generacije.

КОЛАЧ ОД ЈАБУКА И ЦИМЕТА: Тако једноставан, а тако укусан!

FOTO: Novosti

Sastojci :

Za testo:
  • 400 gr jabuka
  • 300 gr brašna + malo za posipanje kalupa
  • ½ kesice praška za pecivo
  • 1 kašičica cimeta
  • 200 gr putera (sobne temperature) + malo za podmazivanje
  • 1 prstohvat soli
  • 200 gr šećera
  • 3 jaja (veličina M)
  • 40 ml mleka

Za preliv:

  • 50 gr smeđeg šećera
  • 4 kašičice cimeta

Priprema:
Oljuštite jabuke, uklonite jezgro i isecite ih na sitne kockice. Pomešajte brašno, prašak za pecivo i 1 kašičicu cimeta.

Umutite puter, šećer i prstohvat soli dok ne postanu penasti. Dodajte jaja jedno po jedno, mešajući posle svakog. Naizmenično dodajte mešavinu brašna i mleko. Umešajte kockice jabuke.
Kalup prečnika 26 cm podmažite i pobrašnjavite. Sipajte testo u kalup i po površini ravnomerno pospite mešavinu smeđeg šećera i preostale 4 kašičice cimeta.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta. Po želji preliti malo čokoladom.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane
Ručak dana

0 7

DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane

Kad temperature padnu, ništa ne greje bolje od tanjira punjenog bogatim, aromatičnim jelom. Dinstana rebra u kiselom kupusu su tradicionalan, sitan obrok koji spaja ukusnu masnoću mesa sa kiselkastom svežinom kupusa. Savršeno uz krompir ili sveže pečen hleb.

22. 10. 2025. u 15:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake

"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake