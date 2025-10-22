KOLAČ OD JABUKA I CIMETA: Tako jednostavan, a tako ukusan!
Savršeno mirišljav i sočan kolač od jabuka koji će osvojiti sve generacije.
Sastojci :
- 400 gr jabuka
- 300 gr brašna + malo za posipanje kalupa
- ½ kesice praška za pecivo
- 1 kašičica cimeta
- 200 gr putera (sobne temperature) + malo za podmazivanje
- 1 prstohvat soli
- 200 gr šećera
- 3 jaja (veličina M)
- 40 ml mleka
Za preliv:
- 50 gr smeđeg šećera
- 4 kašičice cimeta
Priprema:
Oljuštite jabuke, uklonite jezgro i isecite ih na sitne kockice. Pomešajte brašno, prašak za pecivo i 1 kašičicu cimeta.
Umutite puter, šećer i prstohvat soli dok ne postanu penasti. Dodajte jaja jedno po jedno, mešajući posle svakog. Naizmenično dodajte mešavinu brašna i mleko. Umešajte kockice jabuke.
Kalup prečnika 26 cm podmažite i pobrašnjavite. Sipajte testo u kalup i po površini ravnomerno pospite mešavinu smeđeg šećera i preostale 4 kašičice cimeta.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minuta. Po želji preliti malo čokoladom.
Uživajte!
