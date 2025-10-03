Torte i kolači

ČOKOLADNA PALAČINKA SA SLADOLEDOM: Desert koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

03. 10. 2025. u 08:41

Kada se klasična, tanka palačinka sretne sa kremastim sladoledom i toplim čokoladnim sosom, dobijamo poslasticu koja budi sva čula. Savršena kombinacija toplog i hladnog, mekanog i glatkog, ovaj desert ne samo da izgleda spektakularno, već i donosi dašak luksuza u svakodnevnu trpezu.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 porcije)

Za palačinke:
  • 1 šolja brašna
  • 2 kašike šećera
  • prstohvat soli
  • 2 velika jajeta
  • 1 ½ šolje mleka
  • 2 kašike otopljenog putera (plus malo za tiganj)
  • 1 kašičica vanila ekstrakta

Za preliv:

  • 2 kuglice čokoladnog sladoleda
  • 2 kuglice sladoleda od vanile
  • ½ šolje toplog čokoladnog sosa
  • 2 kašike šećera u prahu

Priprema
Korak 1 – Napravite testo za palačinke

U velikoj činiji umutite brašno, šećer i so. U drugoj činiji pomešajte jaja, mleko, otopljeni puter i vanilu. Polako dodajte vlažne sastojke u suve, mešajući dok ne dobijete glatko testo. Ostavite da odstoji 20 minuta.

Korak 2 – Pečemo palačinke

Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom na srednjoj vatri i premažite ga puterom. Sipajte oko ¼ šolje testa u tiganj i okrenite da se ravnomerno rasporedi. Pečete 1–2 minuta s jedne strane, pa okrenite i pecite još 30 sekundi. Ponavljajte dok ne potrošite testo.

Korak 3 – Sklapanje deserta

Savijte palačinke u trouglove i poređajte ih na tanjire. Dodajte po jednu kuglicu čokoladnog i vanila sladoleda. Prelijte sve toplim čokoladnim sosom, pospite šećerom u prahu i, po želji, ukrasite čokoladnim mrvicama ili komadićima braunija.

Uživajte!

