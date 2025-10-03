ČOKOLADNA PALAČINKA SA SLADOLEDOM: Desert koji osvaja na prvi zalogaj
Kada se klasična, tanka palačinka sretne sa kremastim sladoledom i toplim čokoladnim sosom, dobijamo poslasticu koja budi sva čula. Savršena kombinacija toplog i hladnog, mekanog i glatkog, ovaj desert ne samo da izgleda spektakularno, već i donosi dašak luksuza u svakodnevnu trpezu.
Sastojci (za 4 porcije)
- 1 šolja brašna
- 2 kašike šećera
- prstohvat soli
- 2 velika jajeta
- 1 ½ šolje mleka
- 2 kašike otopljenog putera (plus malo za tiganj)
- 1 kašičica vanila ekstrakta
Za preliv:
- 2 kuglice čokoladnog sladoleda
- 2 kuglice sladoleda od vanile
- ½ šolje toplog čokoladnog sosa
- 2 kašike šećera u prahu
Priprema
Korak 1 – Napravite testo za palačinke
U velikoj činiji umutite brašno, šećer i so. U drugoj činiji pomešajte jaja, mleko, otopljeni puter i vanilu. Polako dodajte vlažne sastojke u suve, mešajući dok ne dobijete glatko testo. Ostavite da odstoji 20 minuta.
Korak 2 – Pečemo palačinke
Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom na srednjoj vatri i premažite ga puterom. Sipajte oko ¼ šolje testa u tiganj i okrenite da se ravnomerno rasporedi. Pečete 1–2 minuta s jedne strane, pa okrenite i pecite još 30 sekundi. Ponavljajte dok ne potrošite testo.
Korak 3 – Sklapanje deserta
Savijte palačinke u trouglove i poređajte ih na tanjire. Dodajte po jednu kuglicu čokoladnog i vanila sladoleda. Prelijte sve toplim čokoladnim sosom, pospite šećerom u prahu i, po želji, ukrasite čokoladnim mrvicama ili komadićima braunija.
Uživajte!
