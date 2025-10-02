KOLAČ OD BUNDEVE SA LATE KREMOM: Recept za jesenje uživanje

Mek, mirisan i sasvim jesenji — ovaj kolač od pečene bundeve sa late kremom i blagom aromom začina idealan je za vikend popodne ili praznični sto. Pravi se od jednostavnih sastojaka , a rezultat je potpuno domaći užitak.

FOTO: Novosti

Sastojci



3 jaja

200 gr kristal šećera

100 ml ulja

300 gr pečene, pasirane bundeve (npr. muskatna, hokaido ili jesenjača)

250 gr brašna

1 prašak za pecivo

1 kašičica sode bikarbone

1 kašičica mlevenog cimeta

1/2 kašičice mlevenog đumbira

prstohvat mlevenog karanfilića (ili muškatnog oraščića)

prstohvat soli

Za late krem:

200 ml slatke pavlake za šlag

100 ml zaslađenog kondenzovanog mleka (ili 2 kašike šećera u prahu + 1 kašika mleka)

1 kašičica ekstrakta vanile

Za posluživanje:

umućeni šlag

prstohvat cimeta

karamel preliv (opciono)

Priprema

Bundevu prepolovite, očistite od semenki, isecite na veće komade i pecite u rerni na 200°C oko 30–40 minuta, dok ne omekša. Kada se prohladi, izgnječite je viljuškom ili izblendajte u glatki pire. Izmerite 300 gr.

U velikoj činiji umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta.Dodajte ulje i pire od bundeve, pa kratko umutite.

U drugoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, sodu, so i začine. Postepeno dodajite suve sastojke u vlažne, mešajući varjačom ili mikserom na najnižoj brzini.

Izlijte u podmazan i brašnom posut pleh (približno 20x30 cm) i pecite na 180°C oko 30–35 minuta.

Umutite slatku pavlaku sa kondenzovanim mlekom i vanilom (ili sa šećerom i mlekom).

Kada se kolač ohladi, isecite ga na kocke, prelite late kremom, dodajte šlag i pospite prstohvatom cimeta. Po želji preliti i sa malo karamel sosa.

Uživajte!