KOLAČ OD BUNDEVE SA LATE KREMOM: Recept za jesenje uživanje

Milena Tomasevic

02. 10. 2025. u 12:40

Mek, mirisan i sasvim jesenji — ovaj kolač od pečene bundeve sa late kremom i blagom aromom začina idealan je za vikend popodne ili praznični sto. Pravi se od jednostavnih sastojaka , a rezultat je potpuno domaći užitak.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kolač:
  • 3 jaja
  • 200 gr kristal šećera
  • 100 ml ulja
  • 300 gr pečene, pasirane bundeve (npr. muskatna, hokaido ili jesenjača)
  • 250 gr brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • 1 kašičica mlevenog cimeta
  • 1/2 kašičice mlevenog đumbira
  • prstohvat mlevenog karanfilića (ili muškatnog oraščića)
  • prstohvat soli

Za late krem:

  • 200 ml slatke pavlake za šlag
  • 100 ml zaslađenog kondenzovanog mleka (ili 2 kašike šećera u prahu + 1 kašika mleka)
  • 1 kašičica ekstrakta vanile

Za posluživanje:

  • umućeni šlag
  • prstohvat cimeta
  • karamel preliv (opciono)

Priprema

Bundevu prepolovite, očistite od semenki, isecite na veće komade i pecite u rerni na 200°C oko 30–40 minuta, dok ne omekša. Kada se prohladi, izgnječite je viljuškom ili izblendajte u glatki pire. Izmerite 300 gr.

U velikoj činiji umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta.Dodajte ulje i pire od bundeve, pa kratko umutite.

U drugoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, sodu, so i začine. Postepeno dodajite suve sastojke u vlažne, mešajući varjačom ili mikserom na najnižoj brzini.

Izlijte u podmazan i brašnom posut pleh (približno 20x30 cm) i pecite na 180°C oko 30–35 minuta. 

Umutite slatku pavlaku sa kondenzovanim mlekom i vanilom (ili sa šećerom i mlekom).

Kada se kolač ohladi, isecite ga na kocke, prelite late kremom, dodajte šlag i pospite prstohvatom cimeta. Po želji preliti i sa malo karamel sosa.

Uživajte!

