KOLAČ OD BUNDEVE SA LATE KREMOM: Recept za jesenje uživanje
Mek, mirisan i sasvim jesenji — ovaj kolač od pečene bundeve sa late kremom i blagom aromom začina idealan je za vikend popodne ili praznični sto. Pravi se od jednostavnih sastojaka , a rezultat je potpuno domaći užitak.
Sastojci
- 3 jaja
- 200 gr kristal šećera
- 100 ml ulja
- 300 gr pečene, pasirane bundeve (npr. muskatna, hokaido ili jesenjača)
- 250 gr brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica sode bikarbone
- 1 kašičica mlevenog cimeta
- 1/2 kašičice mlevenog đumbira
- prstohvat mlevenog karanfilića (ili muškatnog oraščića)
- prstohvat soli
Za late krem:
- 200 ml slatke pavlake za šlag
- 100 ml zaslađenog kondenzovanog mleka (ili 2 kašike šećera u prahu + 1 kašika mleka)
- 1 kašičica ekstrakta vanile
Za posluživanje:
- umućeni šlag
- prstohvat cimeta
- karamel preliv (opciono)
Priprema
Bundevu prepolovite, očistite od semenki, isecite na veće komade i pecite u rerni na 200°C oko 30–40 minuta, dok ne omekša. Kada se prohladi, izgnječite je viljuškom ili izblendajte u glatki pire. Izmerite 300 gr.
U velikoj činiji umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta.Dodajte ulje i pire od bundeve, pa kratko umutite.
U drugoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, sodu, so i začine. Postepeno dodajite suve sastojke u vlažne, mešajući varjačom ili mikserom na najnižoj brzini.
Izlijte u podmazan i brašnom posut pleh (približno 20x30 cm) i pecite na 180°C oko 30–35 minuta.
Umutite slatku pavlaku sa kondenzovanim mlekom i vanilom (ili sa šećerom i mlekom).
Kada se kolač ohladi, isecite ga na kocke, prelite late kremom, dodajte šlag i pospite prstohvatom cimeta. Po želji preliti i sa malo karamel sosa.
Uživajte!
