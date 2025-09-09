KOLAČ OD ŠLJIVA: Recept za domaći kolač

Nema ništa lepše od arome sveže pečenog kolača od šljiva koji se širi kućom. Ova kombinacija sočnog voća, nežnog testa i hrskavog mrvičastog preliva je pravi ukus kasnog leta i rane jeseni.

Sastojci:

Za kolač:

250 gr univerzalnog brašna

150 gr putera (ohlađenog)

80 gr šećera

1 jaje

1 kašičica praška za pecivo

prstohvat soli

Za mrvičasti preliv:

100 gr univerzalnog brašna

70 gr putera

70 gr šećera

Dodatno:

približno 500 gr šljiva (prepolovljenih, bez koštica)

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo, šećer i so. Dodajte iseckan hladni puter i secite ga nožem dok se ne formiraju mrvice. Dodajte jaje i brzo umesite testo. Oblikujte ga u kuglu, umotajte u plastičnu foliju i stavite u frižider na 30 minuta.

U međuvremenu, pripremite mrvičastu smesu: prstima umesite brašno, šećer i puter dok ne postanu glatki. Razvaljajte testo i prebacite ga na pleh obložen papirom za pečenje. Položite polovine šljiva sa korom nadole na testo. Pospite mrvičastom smesom preko testa. Pecite na 180°C oko 40-45 minuta, dok mrvičasta smesa ne porumeni.

Ostavite da se ohladi nakon pečenja i pospite šećerom u prahu pre serviranja.

Prijatno!