GRČKA GOVEĐA ČORBA:Toplina i snaga u svakoj kašičici
Ova jednostavna, ali bogata čorba već generacijama zauzima važno mesto u grčkoj kuhinji. Sporo kuvana govedina, sveže povrće i nekoliko kapi limuna na samom kraju daju jelu pun, uravnotežen ukus koji pruža i toplinu i snagu. Idealna je za zimske dane, ali i za trenutke kada organizmu treba nešto lagano, a hranljivo.
Sastojci:
- 800 gr govedine, isečene na manje komade
- 2,25 l vode
- sok od 2 limuna
- 2 glavice crnog luka, izblendirane
- 2–3 šargarepe, isečene na kolutove
- 2 krompira, isečena na manje komade
- 2 paradajza, izblendirana
- 1 veza celera
- 6 kašika maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
Priprema:
U veću šerpu sipajte vodu i dodajte govedinu. Kuvajte na tihoj vatri i redovno skidajte penu koja se pojavljuje na površini. Poklopite i ostavite da se meso lagano krčka oko sat vremena.
Zatim dodajte šargarepu, krompir, crni luk, pasirani paradajz, so i biber. Ubacite vezu celera i nastavite kuvanje još 30 minuta.
Pred kraj, sklonite poklopac, dodajte maslinovo ulje i kuvajte još 5 minuta. Umešajte limunov sok, ostavite da odstoji 2 minuta, pa sklonite sa vatre. Izvadite celer iz čorbe.
Poslužite toplo i uživajte u ovoj utešnoj grčkoj goveđoj čorbi.
Prijatno!
