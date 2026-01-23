GRČKA GOVEĐA ČORBA:Toplina i snaga u svakoj kašičici

Ova jednostavna, ali bogata čorba već generacijama zauzima važno mesto u grčkoj kuhinji. Sporo kuvana govedina, sveže povrće i nekoliko kapi limuna na samom kraju daju jelu pun, uravnotežen ukus koji pruža i toplinu i snagu. Idealna je za zimske dane, ali i za trenutke kada organizmu treba nešto lagano, a hranljivo.

FOTO: Novosti

Sastojci:

800 gr govedine, isečene na manje komade

2,25 l vode

sok od 2 limuna

2 glavice crnog luka, izblendirane

2–3 šargarepe, isečene na kolutove

2 krompira, isečena na manje komade

2 paradajza, izblendirana

1 veza celera

6 kašika maslinovog ulja

so i biber po ukusu

Priprema:

U veću šerpu sipajte vodu i dodajte govedinu. Kuvajte na tihoj vatri i redovno skidajte penu koja se pojavljuje na površini. Poklopite i ostavite da se meso lagano krčka oko sat vremena.

Zatim dodajte šargarepu, krompir, crni luk, pasirani paradajz, so i biber. Ubacite vezu celera i nastavite kuvanje još 30 minuta.

Pred kraj, sklonite poklopac, dodajte maslinovo ulje i kuvajte još 5 minuta. Umešajte limunov sok, ostavite da odstoji 2 minuta, pa sklonite sa vatre. Izvadite celer iz čorbe.

Poslužite toplo i uživajte u ovoj utešnoj grčkoj goveđoj čorbi.

Prijatno!