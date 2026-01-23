Salate i čorbe

GRČKA GOVEĐA ČORBA:Toplina i snaga u svakoj kašičici

Milena Tomasevic

23. 01. 2026. u 06:00 >> 06:13

Ova jednostavna, ali bogata čorba već generacijama zauzima važno mesto u grčkoj kuhinji. Sporo kuvana govedina, sveže povrće i nekoliko kapi limuna na samom kraju daju jelu pun, uravnotežen ukus koji pruža i toplinu i snagu. Idealna je za zimske dane, ali i za trenutke kada organizmu treba nešto lagano, a hranljivo.

ГРЧКА ГОВЕЂА ЧОРБА:Топлина и снага у свакој кашичици

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 800 gr govedine, isečene na manje komade
  • 2,25 l vode
  • sok od 2 limuna
  • 2 glavice crnog luka, izblendirane
  • 2–3 šargarepe, isečene na kolutove
  • 2 krompira, isečena na manje komade
  • 2 paradajza, izblendirana
  • 1 veza celera
  • 6 kašika maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu

Priprema:

U veću šerpu sipajte vodu i dodajte govedinu. Kuvajte na tihoj vatri i redovno skidajte penu koja se pojavljuje na površini. Poklopite i ostavite da se meso lagano krčka oko sat vremena.

Zatim dodajte šargarepu, krompir, crni luk, pasirani paradajz, so i biber. Ubacite vezu celera i nastavite kuvanje još 30 minuta.

Pred kraj, sklonite poklopac, dodajte maslinovo ulje i kuvajte još 5 minuta. Umešajte limunov sok, ostavite da odstoji 2 minuta, pa sklonite sa vatre. Izvadite celer iz čorbe.

Poslužite toplo i uživajte u ovoj utešnoj grčkoj goveđoj čorbi.

Prijatno!

