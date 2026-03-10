"SMRT, VATRA I BES ĆE VLADATI NAD NJIMA" Tramp jezivo preti: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

AMERIČKI predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će ga Sjedinjene Američke Države "gađati 20 puta jače nego do sada", ako "učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza".

Foto: Tanjug/AP Photo

- Pored toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija. Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je istakao da je to "poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

- Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen - zaključio je Tramp.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO