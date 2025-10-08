SALATA OD KISELIH KRASTAVACA, PAPRIKE I CRVENOG LUKA: Lagana i ukusna salata
Kombinacija kiselih krastavaca, hrskave paprike, slatkaste šargarepe i aromatičnog crvenog luka, uz jednostavan, ali efektan dresing, čini ovu salatu idealnom za svaku priliku. Poslužite je uz roštilj, pečenje ili kao samostalnu užinu — i uživajte u osvežavajućem ukusu!
Sastojci:
- 5 srednjih kiselih krastavaca, isečenih na polumesece
- 1 crvena paprika, isečena na tanke trakice
- ½ crvenog luka, isečenog na kolutove
- 1 šargarepa, izrendana krupnim rendeom
- 2 kašike biljnog ili maslinovog ulja
- 1 kašika limunovog soka ili jabukovog sirćeta
- 1 kašičica senfa
- so i biber po ukusu
- Šaka seckanog svežeg peršuna (za ukrašavanje)
Priprema:
Isecite kisele krastavce na polumesece, papriku na trakice, a crveni luk na tanke kolutove. Šargarepu izrendajte na krupno.
U manjoj činiji umutite ulje, limunov sok ili sirće, senf, so i biber. Dobro promešajte da se sastojci ujednače.
U velikoj posudi sjedinite svo pripremljeno povrće. Prelijte dresing preko i lagano promešajte da se ukusi sjedine.
Salatu prebacite u posudu za serviranje i ukrasite seckanim peršunom. Po želji, ostavite da odstoji 10–15 minuta u frižideru radi još boljeg ukusa.
Uživajte!
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)