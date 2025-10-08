SALATA OD KISELIH KRASTAVACA, PAPRIKE I CRVENOG LUKA: Lagana i ukusna salata

Kombinacija kiselih krastavaca, hrskave paprike, slatkaste šargarepe i aromatičnog crvenog luka, uz jednostavan, ali efektan dresing, čini ovu salatu idealnom za svaku priliku. Poslužite je uz roštilj, pečenje ili kao samostalnu užinu — i uživajte u osvežavajućem ukusu!

FOTO: Novosti

Sastojci:

5 srednjih kiselih krastavaca, isečenih na polumesece

1 crvena paprika, isečena na tanke trakice

½ crvenog luka, isečenog na kolutove

1 šargarepa, izrendana krupnim rendeom

2 kašike biljnog ili maslinovog ulja

1 kašika limunovog soka ili jabukovog sirćeta

1 kašičica senfa

so i biber po ukusu

Šaka seckanog svežeg peršuna (za ukrašavanje)

Priprema:

Isecite kisele krastavce na polumesece, papriku na trakice, a crveni luk na tanke kolutove. Šargarepu izrendajte na krupno.

U manjoj činiji umutite ulje, limunov sok ili sirće, senf, so i biber. Dobro promešajte da se sastojci ujednače.

U velikoj posudi sjedinite svo pripremljeno povrće. Prelijte dresing preko i lagano promešajte da se ukusi sjedine.

Salatu prebacite u posudu za serviranje i ukrasite seckanim peršunom. Po želji, ostavite da odstoji 10–15 minuta u frižideru radi još boljeg ukusa.

Uživajte!