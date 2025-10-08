Salate i čorbe

SALATA OD KISELIH KRASTAVACA, PAPRIKE I CRVENOG LUKA: Lagana i ukusna salata

Milena Tomasevic

08. 10. 2025. u 23:22

Kombinacija kiselih krastavaca, hrskave paprike, slatkaste šargarepe i aromatičnog crvenog luka, uz jednostavan, ali efektan dresing, čini ovu salatu idealnom za svaku priliku. Poslužite je uz roštilj, pečenje ili kao samostalnu užinu — i uživajte u osvežavajućem ukusu!

САЛАТА ОД КИСЕЛИХ КРАСТАВАЦА, ПАПРИКЕ И ЦРВЕНОГ ЛУКА: Лагана и укусна салата

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 5 srednjih kiselih krastavaca, isečenih na polumesece
  • 1 crvena paprika, isečena na tanke trakice
  • ½ crvenog luka, isečenog na kolutove
  • 1 šargarepa, izrendana krupnim rendeom
  • 2 kašike biljnog ili maslinovog ulja
  • 1 kašika limunovog soka ili jabukovog sirćeta
  • 1 kašičica  senfa
  • so i biber po ukusu
  • Šaka seckanog svežeg peršuna (za ukrašavanje)

Priprema:
Isecite kisele krastavce na polumesece, papriku na trakice, a crveni luk na tanke kolutove. Šargarepu izrendajte na krupno.
U manjoj činiji umutite ulje, limunov sok ili sirće,  senf, so i biber. Dobro promešajte da se sastojci ujednače.
U velikoj posudi sjedinite svo pripremljeno povrće. Prelijte dresing preko i lagano promešajte da se ukusi sjedine.
Salatu prebacite u posudu za serviranje i ukrasite seckanim peršunom. Po želji, ostavite da odstoji 10–15 minuta u frižideru radi još boljeg ukusa.

Uživajte!

KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

