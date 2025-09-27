SALATA OD TIKVICA I ŠARGAREPE: Šarena, hrskava i mirisna salata

Savršeno za sendviče, za brz ručak ili kao osvežavajuća užina! Ova salata od tikvica i šargarepe jedan je od onih recepata koji uvek „nestane“ prvi iz ostave. Hrskavo povrće, lagana kiselost i miris začina čine je neodoljivom. Ako je jednom napravite, postaće obavezan deo vaše zimnice!

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 kg tikvica

1 kg šargarepe

500 g crnog luka

1 šolja (200 ml) 10% sirćeta

1 šolja šećera

1 kašika soli

1 kašika semena senfa

1 kašika bibera u zrnu

1 kašika aleve paprike

3 lovorova lista

Priprema:

Tikvice i šargarepu operite i izrendajte na krupno rende. Luk iseckajte na tanke polumesece. U velikoj posudi pomešajte povrće sa kašikom soli i ostavite da odstoji oko 2 sata. Zatim dobro ocedite višak vode. U šerpi prokuvajte sirće, šećer i sve začine (senf, biber, alevu papriku, lovorov list). Nastanuće mirisna marinada. Prelijte vrućom marinadom pripremljeno povrće i pažljivo promešajte. Stavite salatu u sterilisane tegle, dobro je pritisnite da ne ostane vazduha i zatvorite poklopce. Pasterizujte tegle oko 15 minuta.

Savet:

Ova salata je sjajna uz pečenje, kao prilog uz ribu ili jednostavno na parčetu svežeg hleba. Šargarepa daje slatkastu notu, tikvice hrskavost, a začini bogatstvo ukusa.

Prijatno!