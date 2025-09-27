SALATA OD TIKVICA I ŠARGAREPE: Šarena, hrskava i mirisna salata
Savršeno za sendviče, za brz ručak ili kao osvežavajuća užina! Ova salata od tikvica i šargarepe jedan je od onih recepata koji uvek „nestane“ prvi iz ostave. Hrskavo povrće, lagana kiselost i miris začina čine je neodoljivom. Ako je jednom napravite, postaće obavezan deo vaše zimnice!
Sastojci:
- 2 kg tikvica
- 1 kg šargarepe
- 500 g crnog luka
- 1 šolja (200 ml) 10% sirćeta
- 1 šolja šećera
- 1 kašika soli
- 1 kašika semena senfa
- 1 kašika bibera u zrnu
- 1 kašika aleve paprike
- 3 lovorova lista
Priprema:
Tikvice i šargarepu operite i izrendajte na krupno rende. Luk iseckajte na tanke polumesece. U velikoj posudi pomešajte povrće sa kašikom soli i ostavite da odstoji oko 2 sata. Zatim dobro ocedite višak vode. U šerpi prokuvajte sirće, šećer i sve začine (senf, biber, alevu papriku, lovorov list). Nastanuće mirisna marinada. Prelijte vrućom marinadom pripremljeno povrće i pažljivo promešajte. Stavite salatu u sterilisane tegle, dobro je pritisnite da ne ostane vazduha i zatvorite poklopce. Pasterizujte tegle oko 15 minuta.
Savet:
Ova salata je sjajna uz pečenje, kao prilog uz ribu ili jednostavno na parčetu svežeg hleba. Šargarepa daje slatkastu notu, tikvice hrskavost, a začini bogatstvo ukusa.
Prijatno!
