SALATA OD TIKVICA I ŠARGAREPE: Šarena, hrskava i mirisna salata

Milena Tomasevic

27. 09. 2025. u 10:50

Savršeno za sendviče, za brz ručak ili kao osvežavajuća užina! Ova salata od tikvica i šargarepe jedan je od onih recepata koji uvek „nestane“ prvi iz ostave. Hrskavo povrće, lagana kiselost i miris začina čine je neodoljivom. Ako je jednom napravite, postaće obavezan deo vaše zimnice!

САЛАТА ОД ТИКВИЦА И ШАРГАРЕПЕ: Шарена, хрскава и мирисна салата

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 kg tikvica
  • 1 kg šargarepe
  • 500 g crnog luka
  • 1 šolja (200 ml) 10% sirćeta
  • 1 šolja šećera
  • 1 kašika soli
  • 1 kašika semena senfa
  • 1 kašika bibera u zrnu
  • 1 kašika aleve paprike
  • 3 lovorova lista

Priprema:

Tikvice i šargarepu operite i izrendajte na krupno rende. Luk iseckajte na tanke polumesece. U velikoj posudi pomešajte povrće sa kašikom soli i ostavite da odstoji oko 2 sata. Zatim dobro ocedite višak vode. U šerpi prokuvajte sirće, šećer i sve začine (senf, biber, alevu papriku, lovorov list). Nastanuće mirisna marinada. Prelijte vrućom marinadom pripremljeno povrće i pažljivo promešajte. Stavite salatu u sterilisane tegle, dobro je pritisnite da ne ostane vazduha i zatvorite poklopce. Pasterizujte tegle oko 15 minuta.

Savet:
Ova salata je sjajna uz pečenje, kao prilog uz ribu ili jednostavno na parčetu svežeg hleba. Šargarepa daje slatkastu notu, tikvice hrskavost, a začini bogatstvo ukusa.

Prijatno!

