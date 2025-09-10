Salate i čorbe

KREM SUPA OD PEČURAKA: Recept za aromatičnu supu

Milena Tomasevic

10. 09. 2025. u 20:40

Jednostavna za pripremu, a bogata ukusom – krem supa od pečuraka idealna je za topli predah i uživanje u svakom zalogaju.

Sastojci:
  • 500 gr pečuraka
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 1 crvena paprika
  • 1 litar povrtnog bujona
  • 200 ml pavlake (30%)
  • 2 kašike putera
  • 1 kašika ulja
  • so i biber po ukusu
  • peršun, za serviranje

Priprema:


Isecite pečurke i iseckajte luk, šargarepu i papriku na kockice. Zagrejte puter i ulje u šerpi, propržite luk, zatim dodajte pečurke i kuvajte dok ne porumene. Dodajte šargarepu i papriku i kuvajte još 2 minuta. Sipajte bujon i krčkajte na srednjoj vatri 30  minuta. Dodajte pavlaku, začinite solju i biberom i krčkajte još 5 minuta.

Prijatno!

