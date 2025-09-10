KREM SUPA OD PEČURAKA: Recept za aromatičnu supu
Jednostavna za pripremu, a bogata ukusom – krem supa od pečuraka idealna je za topli predah i uživanje u svakom zalogaju.
- 500 gr pečuraka
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 1 crvena paprika
- 1 litar povrtnog bujona
- 200 ml pavlake (30%)
- 2 kašike putera
- 1 kašika ulja
- so i biber po ukusu
- peršun, za serviranje
Priprema:
Isecite pečurke i iseckajte luk, šargarepu i papriku na kockice. Zagrejte puter i ulje u šerpi, propržite luk, zatim dodajte pečurke i kuvajte dok ne porumene. Dodajte šargarepu i papriku i kuvajte još 2 minuta. Sipajte bujon i krčkajte na srednjoj vatri 30 minuta. Dodajte pavlaku, začinite solju i biberom i krčkajte još 5 minuta.
Prijatno!
