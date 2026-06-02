KREMASTA PILEĆA SUPA SA PARMEZANOM I TESTENINOM: Savršen obrok za celu porodicu

Sočna piletina, mirisni beli luk, kremasta pavlaka i bogat ukus parmezana pretvaraju običnu supu u pravi gurmanski specijalitet.

Sastojci

2 šolje kuvanih pilećih prsa, isečenih na kockice

3 šolje pilećeg bujona

1 šolja neutralne pavlake za kuvanje

1 konzerva usitnjenog paradajza

2 šolje testenine

1 manji crni luk

3 čena belog luka

1 šolja rendanog parmezana

1 kašičica italijanske mešavine začina

1 kašika maslinovog ulja

so i sveže mleveni biber po ukusu

svež peršun za dekoraciju

Priprema

Najpre zagrejte maslinovo ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte sitno iseckan crni luk i beli luk, pa dinstajte nekoliko minuta dok ne omekšaju i ne puste aromu. Umešajte usitnjeni paradajz, italijanske začine, so i biber, a zatim sve dobro promešajte. Sipajte pileći bujon i sačekajte da smesa provri. Kada tečnost počne da ključa, dodajte testeninu i kuvajte je dok ne omekša. Potom ubacite kuvanu piletinu isečenu na kockice i sipajte slatku pavlaku za kuvanje. Dodajte rendani parmezan i lagano mešajte dok se sir potpuno ne otopi i supa ne dobije bogatu, kremastu teksturu. Ostavite da lagano krčka još oko pet minuta, uz povremeno mešanje, kako bi se svi ukusi savršeno sjedinili. Pre serviranja pospite svežim peršunom i, po želji, dodajte još malo parmezana.

Prijatno!