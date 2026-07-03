HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta je najveći sudija svih vremena rekao o meču sa Portugalom

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske izazvala je mnogo reakcija.

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"Vatreni" su poveli golom Ivana Perišića u 53. minutu, zatim je Portugal izjednačio penalom Kristijana Ronalda u 68. minutu, a Gonsalo Ramos je u poslednjim sekundama postigao gol za slavlje Portugalaca.

Utakmica je podelila fudbalsku javnost, najviše zbog nekih sudijskih odluka koje su očigledno naštetile Hrvatskoj. Dosuđeni penal nakon intervencije VAR-a izazvao je burne reakcije i kritike, a mnogi smatraju da je sudija pogrešio u proceni situacije.

- Ovo jednostavno nije penal. Zapanjen sam što je dosuđen. Dosuđivanje penala za tako minimalan kontakt u nokaut utakmici Svetskog prvenstva postavlja opasan presedan“, rekao je veliki Pjerluiđi Kolina, jedan od najvećih sudija svih vremena.

Posebno se ističe da je odbrambena igra jednog tima tokom cele utakmice bila na visokom nivou i da ovakva intervencija, prema mišljenju stručnjaka, može da naruši kontinuitet i disciplinu koju su pokazali na terenu.

- Fudbal je kontakt sport i ne treba svaki dodir ili blagi kontakt sankcionisati kao prekršaj. VAR je tu da ispravlja očigledne greške, a ne da traži prekršaje koji se graniče sa interpretacijom“, dodao je.

Posebnu kontroverzu izazvala je činjenica da je sudija u realnom vremenu u početku pustio igru, ali je nakon pregleda snimka promenio odluku i pokazao na belu tačku.

Kritičari ovakvog razvoja situacije smatraju da upravo ovi trenuci dodatno potkopavaju poverenje u VAR sistem.

- Trenuci poput ovog doprinose rastu nepoverenja u tehnologiju. Ako takve odluke odlučuju utakmice na najvišem nivou, onda se stvara utisak da se rezultati oblikuju van terena, a ne na njemu“, zaključio je Italijan.