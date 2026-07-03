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PANIKA NA VIMBLDONU! Svi su u zanemeli nakon ove izjave legendarnog tenisera o Novaku Đokoviću!

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03. 07. 2026. u 12:09 >> 12:36

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Nekadašnji prvi teniser sveta Endi Rodik ne krije oduševljenje partijama Novaka Đokovića na ovogodišnjem Vimbldonu.

ПАНИКА НА ВИМБЛДОНУ! Сви су у занемели након ове изјаве легендарног тенисера о Новаку Ђоковићу!

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

Američki as smatra da srpski teniser izgleda moćno na terenu i veruje da ima realne šanse da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

Endi Rodik pažljivo prati dešavanja na Vimbldonu, a nakon plasmana Novaka Đokovića u treće kolo izdvojio je ono što ga je najviše impresioniralo u igri srpskog asa.

"Kada ga gledate iz neposredne blizine, njegov servis je neverovatan, a kvalitet udaraca je na izuzetnom nivou", rekao je Endi Rodik u svom podkastu.

Amerikanac smatra da je pobeda u drugom kolu bila važna iz više razloga, ne samo zbog plasmana dalje, već i zbog činjenice da je Novak posao završio brzo i bez većeg trošenja.

"Pohod na 25. grend slem titulu je i dalje živ. Na terenu je proveo relativno malo vremena, a nijedan segment njegove igre nije delovao slabo. Sve je bilo pod kontrolom“, ocenio je Rodik.

Posebno ga je impresionirala Đokovićeva agresivnost u razmenama.

"Odlično je napadao drugi servis rivala, diktirao ritam i vraćao prepoznatljivu snagu u bekhend. Bio sam oduševljen načinom na koji je udarao lopticu. Novak igra fenomenalno od početka turnira i jasno je da je ozbiljno "zagrizao" za titulu“, zaključio je Rodik.

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