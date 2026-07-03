OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Novak Đoković usred Vimbldona otkrio koga bi Zvezda trebala da dovede
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, pratio je dešavanja u KK Crvena zvezda tokom boravka na Vimbldonu.
Novak je otkrio da je u stalnom kontaktu sa novim sportskim direktorom kluba.
- Čujem se sa Teom. Mnogo mi je drago zbog njega, čestitao sam mu i razgovarali smo nekoliko puta otkad je preuzeo funkciju. Ja svoju Zvezdu pratim veoma strastveno, posebno košarku. Ipak, nemam nikakve insajderske informacije, niti se usuđujem da ga pitam o tome - iskren je Đoković.
Na pitanje koga bi voleo da vidi u crveno-belom dresu, Novak je imao jasnu, ali nerealnu želju – Nikolu Vučevića. Kada je saznao da je crnogorski centar produžio vernost NBA ligašu, kroz osmeh je poručio:
- E pa dobro, onda to nije realno.
Đoković je posebno naglasio važnost domaćeg jezgra u timu, istakavši da je prošle sezone narušen balans između domaćih i stranih igrača.
- Kao navijač, voleo bih da imamo više domaćih igrača u timu. Oni najbolje znaju šta predstavlja institucija Crvene zvezde. Igrači poput Kalinića, Dobrića, Davidovca, Nedovića, Lazića i Mitrovića istinski vole klub. To se oseti na terenu i donosi veće uzbuđenje za nas navijače. Uz maksimalno poštovanje prema sjajnim strancima, lično bih uvek izabrao domaće košarkaše - zaključio je Novak.
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