OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Novak Đoković usred Vimbldona otkrio koga bi Zvezda trebala da dovede

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, pratio je dešavanja u KK Crvena zvezda tokom boravka na Vimbldonu.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak je otkrio da je u stalnom kontaktu sa novim sportskim direktorom kluba.

- Čujem se sa Teom. Mnogo mi je drago zbog njega, čestitao sam mu i razgovarali smo nekoliko puta otkad je preuzeo funkciju. Ja svoju Zvezdu pratim veoma strastveno, posebno košarku. Ipak, nemam nikakve insajderske informacije, niti se usuđujem da ga pitam o tome - iskren je Đoković.

Foto: KK Crvena zvezda

Na pitanje koga bi voleo da vidi u crveno-belom dresu, Novak je imao jasnu, ali nerealnu želju – Nikolu Vučevića. Kada je saznao da je crnogorski centar produžio vernost NBA ligašu, kroz osmeh je poručio:

- E pa dobro, onda to nije realno.

Đoković je posebno naglasio važnost domaćeg jezgra u timu, istakavši da je prošle sezone narušen balans između domaćih i stranih igrača.

- Kao navijač, voleo bih da imamo više domaćih igrača u timu. Oni najbolje znaju šta predstavlja institucija Crvene zvezde. Igrači poput Kalinića, Dobrića, Davidovca, Nedovića, Lazića i Mitrovića istinski vole klub. To se oseti na terenu i donosi veće uzbuđenje za nas navijače. Uz maksimalno poštovanje prema sjajnim strancima, lično bih uvek izabrao domaće košarkaše - zaključio je Novak.

