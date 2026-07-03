OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Važna poruka za građane u vezi sa predstojećim izborima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima važnom porukom u vezi sa predstojećim izborima.
- Građani će na izborima birati između Srbije prošlosti i Srbije budućnosti, debakla Srbije ili Srbije koja pobeđuje - poručio je predsednik.
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