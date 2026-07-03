OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Važna poruka za građane u vezi sa predstojećim izborima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će isplata pomoći za najugroženije građane iz paketa mera vrednog 600 miliona evra početi ranije nego što je planirano i skoro tri miliona ljudi će jednokratnu pomoć dobiti pre kraja leta. Takođe, Vučić je napomenuo i da će penzije biti povećane pre januara, što znači ranije nego što je najavljivano.